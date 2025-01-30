«Водитель легковушки влип»: универсал не поделил дорогу с джипом в Приморье — видео

Posted 30 января, 02:23
Published 30 января, 02:23
Modified 30 января, 02:26
Updated 30 января, 02:26
В дальневосточной столице на Спиридонова произошло столкновение универсала Toyota Corolla с внедорожником Lexus LX570. Судя по видео, увечья у автомобилей незначительные, но очевидцы предполагают, что водитель старенькой легковушки «влип».
Не секрет, что сейчас автомобильные запчасти стоят баснословных денег. На цены деталей для элитных моделей смотреть страшно. Остается надеяться, что страховки покроют расходы на ремонт машин. В противном случае, владелец «Тойоты» действительно не оберется проблем.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как водители не поделили дорогу в пригороде Владивостока. ДТП случилось около разворота в районе «Фетисов Арены».