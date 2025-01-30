«Водитель легковушки влип»: универсал не поделил дорогу с джипом в Приморье — видео

Не секрет, что сейчас автомобильные запчасти стоят баснословных денег. На цены деталей для элитных моделей смотреть страшно. Остается надеяться, что страховки покроют расходы на ремонт машин. В противном случае, владелец «Тойоты» действительно не оберется проблем.