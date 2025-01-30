vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 30 января, 02:23

Published 30 января, 02:23

Modified 30 января, 02:26

Updated 30 января, 02:26

Элитный внедорожник столкнулся со стареньким универсалом во Владивостоке

«Водитель легковушки влип»: универсал не поделил дорогу с джипом в Приморье — видео

30 января 2025, 02:23
Фото: vostokmedia.com.

Элитный внедорожник столкнулся со стареньким универсалом во Владивостоке

Сюжет
ДТП
Грустное ДТП случилось во Владивостоке. «Лексус» схлестнулся с «Короллой» солидного возраста.

В дальневосточной столице на Спиридонова произошло столкновение универсала Toyota Corolla с внедорожником Lexus LX570. Судя по видео, увечья у автомобилей незначительные, но очевидцы предполагают, что водитель старенькой легковушки «влип».

Видео: vostokmedia.com.

Не секрет, что сейчас автомобильные запчасти стоят баснословных денег. На цены деталей для элитных моделей смотреть страшно. Остается надеяться, что страховки покроют расходы на ремонт машин. В противном случае, владелец «Тойоты» действительно не оберется проблем.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как водители не поделили дорогу в пригороде Владивостока. ДТП случилось около разворота в районе «Фетисов Арены».

Работают силовики: ДТП перегородило полосу в пригороде Владивостока — видео
Узнать подробнее
Читайте также:
Всю площадь засыпало стеклом: серьезная авария случилась ночью в центре Владивостока«Машина противопоказана»: дрифтер устроил аварию в Находке — видео«Уже страшно становится»: лихач на самосвале устроил нечто в Приморье — видео
#Новости#Общество#Видео#Владивосток#Страховка#Приморский край#ДТП#Автомобильные запчасти
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика