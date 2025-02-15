«Это лютая жесть»: жуткое признание в День всех влюбленных сделали в Приморье — видео

В новых медиа появился видеоролик, сделанный в подъезде. Неизвестные «пригвоздили» две гвоздики к входной двери и раскидали свечи вокруг. Также на месте оккультизма замечены иголки и даже пугающие знаки, в том числе крест около звонка.