«Это лютая жесть»: жуткое признание в День всех влюбленных сделали в Приморье — видео

Posted 15 февраля, 04:05
Published 15 февраля, 04:05
Modified 15 февраля, 04:05
Updated 15 февраля, 04:05
День святого Валентина у многих жителей страны не вызывает восторга. Более того, некоторые приморцы предпочитают отмечать те праздники, которые берут начало в России, а не в иностранных государствах.
К слову, среди населения нашлись и те, кто испытывает ненависть либо к 14 февраля, либо к избраннику. Доподлинно неизвестно, с чем связан ритуал, произведенный в Большом камне, но ясно одно — всему виной любовные дела.
В новых медиа появился видеоролик, сделанный в подъезде. Неизвестные «пригвоздили» две гвоздики к входной двери и раскидали свечи вокруг. Также на месте оккультизма замечены иголки и даже пугающие знаки, в том числе крест около звонка.
Приморцы шутят, мол, зато живые цветы подарили. Ведь нынче такие презенты являются достаточно дорогим удовольствием. Цены на красивые бутоны уж очень впечатляющие.