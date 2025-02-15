vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 15 февраля, 04:05

Published 15 февраля, 04:05

Modified 15 февраля, 04:05

Updated 15 февраля, 04:05

Страшный обряд провели в День святого Валентина в Приморском крае

«Это лютая жесть»: жуткое признание в День всех влюбленных сделали в Приморье — видео

15 февраля 2025, 04:05
Фото: 1MI.

Страшный обряд провели в День святого Валентина в Приморском крае

Сюжет
Цветы
14 февраля — веселый праздник. В этом убедились приморцы, живущие в многоэтажке в Большом Камне.

День святого Валентина у многих жителей страны не вызывает восторга. Более того, некоторые приморцы предпочитают отмечать те праздники, которые берут начало в России, а не в иностранных государствах.

К слову, среди населения нашлись и те, кто испытывает ненависть либо к 14 февраля, либо к избраннику. Доподлинно неизвестно, с чем связан ритуал, произведенный в Большом камне, но ясно одно — всему виной любовные дела.

В новых медиа появился видеоролик, сделанный в подъезде. Неизвестные «пригвоздили» две гвоздики к входной двери и раскидали свечи вокруг. Также на месте оккультизма замечены иголки и даже пугающие знаки, в том числе крест около звонка.

Видео: vdknews_25.

Приморцы шутят, мол, зато живые цветы подарили. Ведь нынче такие презенты являются достаточно дорогим удовольствием. Цены на красивые бутоны уж очень впечатляющие.

Любовь в копеечку: сколько стоит букет на 14 февраля во Владивостоке?
Узнать подробнее
Читайте также:
День святого Валентина 2025 в Приморье: традиции, история валентинок и идеи подарковКоммерция без морали: почему жители Приморья пропагандируют «американщину»?Не придется есть один геркулес: как грамотно экономить после праздников в Приморье
#Новости#Видео#Россия#Владивосток#Праздники#Цветы#Приморский край#Происшествия#Приморцы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика