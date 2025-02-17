Такой жести еще не было: череда чудовищных ДТП продолжается во Владивостоке — фото

Posted 17 февраля, 05:21
Published 17 февраля, 05:21
Modified 17 февраля, 05:23
Updated 17 февраля, 05:23
Очередное жесткое дорожное происшествие случилось в дальневосточной столице. Автомобилисты не поделили дорогу на объездной трассе с Русского острова на Патрокл. Судя по кадрам, ДТП произошло весьма жесткое.
Более того, подписчики новых медиа считают, что такого количество аварий не было ни разу во Владивостоке. Местные каналы не успевают публиковать все инциденты, произошедшие сегодня в городе.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что паровозик из фур образовался на федеральной трассе из-за снегопада в Приморском крае.