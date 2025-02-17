vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 17 февраля, 05:21

Published 17 февраля, 05:21

Modified 17 февраля, 05:23

Updated 17 февраля, 05:23

Жуткая авария перегородила дорогу с Русского острова во Владивосток

Такой жести еще не было: череда чудовищных ДТП продолжается во Владивостоке — фото

17 февраля 2025, 05:21
Фото: vostokmedia.com.

Жуткая авария перегородила дорогу с Русского острова во Владивосток

Сюжет
Погода
Рабочая неделя началась со страшных пробок во Владивостоке. Страсти на дорогах не утихают до сих пор.

Очередное жесткое дорожное происшествие случилось в дальневосточной столице. Автомобилисты не поделили дорогу на объездной трассе с Русского острова на Патрокл. Судя по кадрам, ДТП произошло весьма жесткое.

Более того, подписчики новых медиа считают, что такого количество аварий не было ни разу во Владивостоке. Местные каналы не успевают публиковать все инциденты, произошедшие сегодня в городе.

Фото: dpskontrol_125rus

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что паровозик из фур образовался на федеральной трассе из-за снегопада в Приморском крае.

Паровозик, который не смог: движение «замерло» на федеральной трассе Приморья — фото
Узнать подробнее
Читайте также:
Машину раздавило, как жестянку: обстоятельства смертельной аварии выясняют в ПриморьеПострадавший лежит на голой земле: машину разорвало после ДТП в Приморье — видеоДевять «жертв» и одна пострадавшая: подробности страшной аварии во Владивостоке
#Новости#Погода#Владивосток#Приморский край#ДТП#Авария#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика