Девять «жертв» и одна пострадавшая: подробности страшной аварии во Владивостоке

Posted 17 февраля, 00:45
Published 17 февраля, 00:45
Modified 17 февраля, 00:47
Updated 17 февраля, 00:47
В пригороде краевой столицы случилось серьезное дорожное происшествие. Массовое столкновение автомобилей привели к затору в сторону Артема.
В пресс-службе регионального УМВД опубликовали подробности ДТП. В результате инцидента пострадали девять автомобилей. Более того, по предварительным данным полиции, в аварии получил травмы один человек.
Сейчас поток машин двигается только по одной полосе. Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах произошедшего.
Приморцы отреагировали на случившееся столкновение.
«Отвез ребенка в сад и застрял в лютой часовой пробке к дому. Хотя обычно доезжаю за пять минут»;
«Да, дороги скользкие. Видимо, за городом автомобилисты забыли об этом. Ближе к центру и пробок меньше, и аварий не заметила, так как скоростной режим соблюдается».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что спецтехника оперативно начала уборку снега во Владивостоке.