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Posted 17 февраля, 00:45

Published 17 февраля, 00:45

Modified 17 февраля, 00:47

Updated 17 февраля, 00:47

Появились детали массового ДТП в Приморском крае

Девять «жертв» и одна пострадавшая: подробности страшной аварии во Владивостоке

17 февраля 2025, 00:45
Фото: prim_police.

Появились детали массового ДТП в Приморском крае

Сюжет
Погода
Автомобилисты не поделили трехполосную дорогу во Владивостоке. Теперь водители вынуждены двигаться по одной полосе.

В пригороде краевой столицы случилось серьезное дорожное происшествие. Массовое столкновение автомобилей привели к затору в сторону Артема.

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В пресс-службе регионального УМВД опубликовали подробности ДТП. В результате инцидента пострадали девять автомобилей. Более того, по предварительным данным полиции, в аварии получил травмы один человек.

Сейчас поток машин двигается только по одной полосе. Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Приморцы отреагировали на случившееся столкновение.

«Отвез ребенка в сад и застрял в лютой часовой пробке к дому. Хотя обычно доезжаю за пять минут»;
«Да, дороги скользкие. Видимо, за городом автомобилисты забыли об этом. Ближе к центру и пробок меньше, и аварий не заметила, так как скоростной режим соблюдается».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что спецтехника оперативно начала уборку снега во Владивостоке.

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