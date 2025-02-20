Жителям Приморья перед Масленицей рассказали, как изменился «индекс блинов» в стране

Наибольший рост цен зафиксирован на яйца (40%), сливочное масло (44%) и подсолнечное масло (36%). Также подорожали молоко (20%) и мука (8%). Даже незначительные компоненты, такие как сахар и соль, прибавили в цене 16% и 13% соответственно. Эксперты советуют обратить внимание на более доступные начинки для блинов.