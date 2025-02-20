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Posted 20 февраля, 04:09

Published 20 февраля, 04:09

Modified 20 февраля, 04:09

Updated 20 февраля, 04:09

Приготовить блины на Масленицу в 2025 году станет на 30% дороже

Жителям Приморья перед Масленицей рассказали, как изменился «индекс блинов» в стране

20 февраля 2025, 04:09
Фото: Изображение Midjourney.

Приготовить блины на Масленицу в 2025 году станет на 30% дороже

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Праздник
Приготовление традиционных блинов к Масленице в 2025 году обойдется россиянам дороже, чем в прошлом году. Эксперты отмечают рост цен на основные ингредиенты, необходимые для популярного угощения. Подробнее читайте в материале «Восток-Медиа».

Согласно расчетам доцента РЭУ им. Г. В. Плеханова Светланы Ильяшенко, порция из 18-20 блинов будет стоить около 122 рублей. Это на 30% превышает прошлогодние показатели. Специалист объясняет подорожание ростом цен на все компоненты рецепта, сообщает «Газета.ru».

«Сложно представить Масленицу без традиционного блюда. И если состав рецепта не меняется годами, то в отношении цен на ингредиенты в розничных магазинах такого сказать нельзя. Подорожание коснулось абсолютно всех компонентов и составило от 8% до 44%. В итоге порция традиционного угощения из 18-20 блинов обойдется покупателю в 122 рубля, что на 30% дороже, чем на Масленицу в 2024 году», — отмечает Ильяшенко.

Наибольший рост цен зафиксирован на яйца (40%), сливочное масло (44%) и подсолнечное масло (36%). Также подорожали молоко (20%) и мука (8%). Даже незначительные компоненты, такие как сахар и соль, прибавили в цене 16% и 13% соответственно. Эксперты советуют обратить внимание на более доступные начинки для блинов.

Стоимость блинов с красной икрой значительно выросла, превысив 9,2 тыс. рублей за килограмм. Альтернативой могут стать блины со сметаной (подорожала на 21%), медом (14%) или вареньем (6%).

Ранее «Восток-Медиа» писало, что жители Приморья готовятся к празднованию Масленицы. Подробнее о традициях и обычаях, связанных с этим праздником, можно узнать из материала.

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