Вынесли 18 миллионов: дерзкое ограбление произошло в Приморье

Posted 21 февраля, 02:07
Published 21 февраля, 02:07
Modified 21 февраля, 02:09
Updated 21 февраля, 02:09
В Новочугуевке два злоумышленника забрались в дом и напали на двух человек, сообщили в пресс-службе прокуратуры. После избиения налетчики украли 18 000 000 рублей. Кроме того, преступники действовали при помощи третьего соучастника.
«В ходе предварительного следствия удалось изъять и вернуть потерпевшим часть похищенных средств (3,8 млн рублей)», — отметили в пресс-службе ведомства.
К слову, двоим фигурантам уже огласили приговор. Третий обвиняемый проходил по делу, выделенному в отдельное производство. Он отправится в колонию строго режима на 12 лет.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мужчина был «одержимым» автомобильными спойлерами во Владивостоке. Сразу несколько владельцев джипов стали жертвами серийного вора.