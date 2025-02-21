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Posted 21 февраля, 02:07

Published 21 февраля, 02:07

Modified 21 февраля, 02:09

Updated 21 февраля, 02:09

Налетчики проникли в помещение и вынесли целое состояние в Приморском крае

Вынесли 18 миллионов: дерзкое ограбление произошло в Приморье

21 февраля 2025, 02:07
Фото: Изображение Midjourney.

Налетчики проникли в помещение и вынесли целое состояние в Приморском крае

Сюжет
Суд
Два налетчика и их товарищ совершили громкое преступление — украли почти 20 миллионов рублей. Однако все трое вот-вот окажутся за решеткой.

В Новочугуевке два злоумышленника забрались в дом и напали на двух человек, сообщили в пресс-службе прокуратуры. После избиения налетчики украли 18 000 000 рублей. Кроме того, преступники действовали при помощи третьего соучастника.

«В ходе предварительного следствия удалось изъять и вернуть потерпевшим часть похищенных средств (3,8 млн рублей)», — отметили в пресс-службе ведомства.

К слову, двоим фигурантам уже огласили приговор. Третий обвиняемый проходил по делу, выделенному в отдельное производство. Он отправится в колонию строго режима на 12 лет.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мужчина был «одержимым» автомобильными спойлерами во Владивостоке. Сразу несколько владельцев джипов стали жертвами серийного вора.

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