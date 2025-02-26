Огонь подбирался к домам: природный пожар остановили в метрах от домов в Приморье

Posted 26 февраля, 10:39
Published 26 февраля, 10:39
Modified 26 февраля, 11:15
Updated 26 февраля, 11:15
В Хасанском округе Приморья пожарные успешно защитили жителей села Витязь от мощного пожара. Сообщение о возгорании поступило вечером 25 февраля, и всю ночь спасатели боролись со стихией. Благодаря их усилиям, пожар удалось ликвидировать всего в нескольких метрах от жилых домов.
«25 февраля 2025 года в 21:30 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании на территории примыкающей к посёлку Витязь. К месту вызова была направлена 27 пожарная часть, также были сосредоточены силы и средства национального парка земля леопарда. Возгорание удалось ликвидировать только 26 февраля в 13:15. Остановили огонь буквально в 150 метрах от первых построек, надворные постройки и жилые дома не пострадали, пожар ликвидирован», — сообщил начальник 10-го ОПС по охране Хасанского района Валентин Лысенко.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном пожаре, который бушевал неподалеку от села в Приморье.