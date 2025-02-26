Огонь подбирался к домам: природный пожар остановили в метрах от домов в Приморье

В Хасанском округе Приморья пожарные успешно защитили жителей села Витязь от мощного пожара. Сообщение о возгорании поступило вечером 25 февраля, и всю ночь спасатели боролись со стихией. Благодаря их усилиям, пожар удалось ликвидировать всего в нескольких метрах от жилых домов.