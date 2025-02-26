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Posted 26 февраля, 10:39

Published 26 февраля, 10:39

Modified 26 февраля, 11:15

Updated 26 февраля, 11:15

Пожарные спасли жителей села Витязь от природного пала в Приморье

Огонь подбирался к домам: природный пожар остановили в метрах от домов в Приморье

26 февраля 2025, 10:39
Фото: Изображение Midjourney.

Пожарные спасли жителей села Витязь от природного пала в Приморье

Сюжет
ЧС
Пламя бушевало на окраине поселка Витязь в Приморье. Благодаря усилиям пожарных огонь удалось остановить: до домов он не дошёл.

В Хасанском округе Приморья пожарные успешно защитили жителей села Витязь от мощного пожара. Сообщение о возгорании поступило вечером 25 февраля, и всю ночь спасатели боролись со стихией. Благодаря их усилиям, пожар удалось ликвидировать всего в нескольких метрах от жилых домов.

«25 февраля 2025 года в 21:30 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании на территории примыкающей к посёлку Витязь. К месту вызова была направлена 27 пожарная часть, также были сосредоточены силы и средства национального парка земля леопарда. Возгорание удалось ликвидировать только 26 февраля в 13:15. Остановили огонь буквально в 150 метрах от первых построек, надворные постройки и жилые дома не пострадали, пожар ликвидирован», — сообщил начальник 10-го ОПС по охране Хасанского района Валентин Лысенко.
Видео: prim_gochs.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном пожаре, который бушевал неподалеку от села в Приморье.

С пламенем сражались волонтеры и добровольцы: пожар начался вблизи села в Приморье
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