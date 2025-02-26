Рулят в сторону «жирных» сумм: зарплаты таксистов растут как на дрожжах в Приморье

Стоит отметить, быть шофером в Приморье выгодно. Именно об этом свидетельствует аналитика, проведенная экспертами из «Авито Работа». Средняя сумма, которую предлагают профильным специалистам в регионе, составляет 116 013 рублей. К слову, богаче приморских водителей только их коллеги из Смоленской области. Там средняя величина денежного вознаграждения составляет 135 788 рублей.