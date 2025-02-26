Рулят в сторону «жирных» сумм: зарплаты таксистов растут как на дрожжах в Приморье

Posted 26 февраля, 04:06
Published 26 февраля, 04:06
Modified 26 февраля, 04:08
Updated 26 февраля, 04:08
Оказывается, за год средняя заработная плата, предлагаемая водителям, выросла на 11%. Если в 2024 году работодатели предлагали современным извозчикам около 82 758 рублей, то в текущем году средняя ставка выросла до 92 208 рублей.
Стоит отметить, быть шофером в Приморье выгодно. Именно об этом свидетельствует аналитика, проведенная экспертами из «Авито Работа». Средняя сумма, которую предлагают профильным специалистам в регионе, составляет 116 013 рублей. К слову, богаче приморских водителей только их коллеги из Смоленской области. Там средняя величина денежного вознаграждения составляет 135 788 рублей.
Замыкает тройку лидеров Башкортостан с небольшим отрывом в десять тысяч — 106 991 рубль.
«Фактический заработок водителей может отличаться, так как он зависит от количества отработанных часов и принятых заказов, тарифа, комиссионных отчислений, расходов на топливо и техобслуживание», — подчеркнули эксперты.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в промышленности не хватает рабочих рук в Приморском крае.