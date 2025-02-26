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Posted 26 февраля, 04:06

Published 26 февраля, 04:06

Modified 26 февраля, 04:08

Updated 26 февраля, 04:08

Самые большие зарплаты водителям предлагают в Приморском крае

Рулят в сторону «жирных» сумм: зарплаты таксистов растут как на дрожжах в Приморье

26 февраля 2025, 04:06
Фото: 1MI.

Самые большие зарплаты водителям предлагают в Приморском крае

Сюжет
Рабочие
Крутить баранку в Приморье нынче актуально. Ведь не в каждом субъекте России водитель может похвастаться зарплатой выше 100 тысяч рублей.

Оказывается, за год средняя заработная плата, предлагаемая водителям, выросла на 11%. Если в 2024 году работодатели предлагали современным извозчикам около 82 758 рублей, то в текущем году средняя ставка выросла до 92 208 рублей.

Стоит отметить, быть шофером в Приморье выгодно. Именно об этом свидетельствует аналитика, проведенная экспертами из «Авито Работа». Средняя сумма, которую предлагают профильным специалистам в регионе, составляет 116 013 рублей. К слову, богаче приморских водителей только их коллеги из Смоленской области. Там средняя величина денежного вознаграждения составляет 135 788 рублей.

Замыкает тройку лидеров Башкортостан с небольшим отрывом в десять тысяч — 106 991 рубль.

«Фактический заработок водителей может отличаться, так как он зависит от количества отработанных часов и принятых заказов, тарифа, комиссионных отчислений, расходов на топливо и техобслуживание», — подчеркнули эксперты.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в промышленности не хватает рабочих рук в Приморском крае.

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