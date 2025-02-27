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Posted 27 февраля, 01:11

Published 27 февраля, 01:11

Modified 27 февраля, 01:13

Updated 27 февраля, 01:13

Пытаются осчастливить брак при помощи цифр жители Приморского края

Осталось десять дней: «свадебный переполох» из-за магии чисел начался в Приморье

27 февраля 2025, 01:11
Фото: 1MI.

Пытаются осчастливить брак при помощи цифр жители Приморского края

Сюжет
Праздник
Подготовка к свадьбе — нелегкое дело для многих влюбленных пар Приморского края. Выбор даты для торжества тоже вызывает немало споров. Особенно когда дело касается счастья.

25.02.2025 года — красивая дата, не правда ли? 27 влюбленных пар из краевой столицы тоже так посчитали и решили пожениться именно в этот день. Большая часть из них выбрала для регистрации ЗАГС №1 на Гульбиновича.

Такой выбор является традицией. Многие горожане стараются выбрать для бракосочетания даты с зеркальными числами. Об этом поведали в управлении записи актов гражданского состояния администрации Владивостока.

«Из года в год молодожёны планируют дату свадьбы на особенные, значимые и памятные дни. Многие пары считают, что красивая дата благополучно скажется на семейной жизни. Это могут быть повторяющиеся числа, которые стоят рядом, или чередующиеся», — уточнили специалисты.

В текущем году много красивых вариантов, но наибольший спрос отмечается именно на цифру 25. К слову, у приморцев есть еще 10 попыток связать себя узами брака 25 числа в 2025 году.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в прошлом году в артемовском ЗАГСе появилось 14 детей, названных в честь муниципалитета.

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