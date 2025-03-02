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Posted 2 марта, 00:51

Published 2 марта, 00:51

Modified 2 марта, 00:53

Updated 2 марта, 00:53

Осквернили память о героях: дети устроили невообразимое в Приморье

Осквернили память о героях: дети устроили невообразимое в Приморье

2 марта 2025, 00:51
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Прокуратура
В Приморском крае произошел вопиющий инцидент — подростки устроили посиделки на памятнике.

Юные приморцы позабыли о правилах поведения, гуляя около мемориального комплекса, посвященного воинам, павшим в Великой Отечественной войне. Подростки не только прошлись по монументу, но и попрыгали на нем, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Силовики разбираются в произошедшем. Ведомство контролирует проверку.

«Кроме того, прокуратура даст оценку соблюдению законодательства о профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних», — подчеркнули в надзорном ведомстве.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как во Владивостоке злоумышленник осквернил памятник герою СССР.

Осквернившего памятник Герою СССР мужчину нашли в Приморье
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#Новости#Владивосток#Прокуратура#Памятник#Несовершеннолетние#Великая Отечественная война#Приморский край#Приморье#Происшествия
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