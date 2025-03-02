Осквернили память о героях: дети устроили невообразимое в Приморье

Posted 2 марта, 00:51
Published 2 марта, 00:51
Modified 2 марта, 00:53
Updated 2 марта, 00:53
Юные приморцы позабыли о правилах поведения, гуляя около мемориального комплекса, посвященного воинам, павшим в Великой Отечественной войне. Подростки не только прошлись по монументу, но и попрыгали на нем, сообщает пресс-служба прокуратуры.
Силовики разбираются в произошедшем. Ведомство контролирует проверку.
«Кроме того, прокуратура даст оценку соблюдению законодательства о профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних», — подчеркнули в надзорном ведомстве.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как во Владивостоке злоумышленник осквернил памятник герою СССР.