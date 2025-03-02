Последствия аномальной жары: природа «задыхается» от дыма и огня в Приморье — видео

Posted 2 марта, 06:02
Published 2 марта, 06:02
Modified 2 марта, 06:04
Updated 2 марта, 06:04
В регионе продолжает властвовать необычайно теплая погода. Дефицит снега и яркое солнце создают опасные условия для сухой растительности. Так, в Михайловском районе в огне оказалась территория около Зеленого Яра, сообщают приморцы.
Очевидцы сняли на камеру бушующую стихию, которая разгулялась вблизи федеральной трассы.
Черный густой дым заполоняет небо. Жители региона с тревогой наблюдают за происходящим и надеяться, что тяжелых последствий удастся избежать.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что спасатели оперативно ликвидировали возгорание, которое почти добралось до школы в Надеждинском районе.