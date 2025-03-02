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Posted 2 марта, 06:02

Published 2 марта, 06:02

Modified 2 марта, 06:04

Updated 2 марта, 06:04

Природный пал разгорелся в Приморском крае

Последствия аномальной жары: природа «задыхается» от дыма и огня в Приморье — видео

2 марта 2025, 06:02
Фото: vostokmedia.com.

Природный пал разгорелся в Приморском крае

Сюжет
Пожар
Необычайно теплая погода в феврале — это повод для радости, но не для приморских красот. Ведь сухая погода спровоцировала нешуточные испытания для природы.

В регионе продолжает властвовать необычайно теплая погода. Дефицит снега и яркое солнце создают опасные условия для сухой растительности. Так, в Михайловском районе в огне оказалась территория около Зеленого Яра, сообщают приморцы.

Очевидцы сняли на камеру бушующую стихию, которая разгулялась вблизи федеральной трассы.

Видео: vostokmedia.com.

Черный густой дым заполоняет небо. Жители региона с тревогой наблюдают за происходящим и надеяться, что тяжелых последствий удастся избежать.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что спасатели оперативно ликвидировали возгорание, которое почти добралось до школы в Надеждинском районе.

Опасная стихия подобралась совсем близко: пожар едва не настиг школы в Приморье
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