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Posted 27 февраля, 04:28

Published 27 февраля, 04:28

Modified 27 февраля, 04:30

Updated 27 февраля, 04:30

Появились новые подробности возгорания ангара в Приморском крае

Огонь уничтожил более 400 квадратов: подробности жуткого пожара во Владивостоке

27 февраля 2025, 04:28
Фото: prosecutor_pk.

Появились новые подробности возгорания ангара в Приморском крае

Сюжет
Пожар
Недалеко от торгового центра загорелся склад во Владивостоке. Борьба с опасной стихией продолжается, но уже появились детали жуткого происшествия.

Жуткий пожар охватил складское помещение в столице ДФО. Более того, огонь бушевал недалеко от супермаркета, сообщили очевидцы.

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Предварительно установлено, что пламя уничтожило не менее 400 квадратных метров. Пожарные расчеты продолжают работать на месте инцидента. Также спасатели сдерживают «натиск» огня и не дают ему распространиться на прилегающую территорию, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Также в надзорном ведомстве отметили, что в результате пожара никто не погиб и не пострадал. Прокуратура контролируют полную ликвидацию возгорания.

«В ходе проверки, помимо причин и условий, способствующих возгоранию, будет дана оценка соблюдению требований земельного, трудового и миграционного законодательства», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Приморцы отреагировала на горячий инцидент.

«Мы там проезжали. Железо прям плавится»;
«Кадры с места событий выглядят очень жутко»;
«Самое главное, что никто не пострадал».

Ранее «Восток-Медиа» писало о страшном пожаре, который охватил территорию вблизи села Витязь.

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