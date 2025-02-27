Огонь уничтожил более 400 квадратов: подробности жуткого пожара во Владивостоке

Предварительно установлено, что пламя уничтожило не менее 400 квадратных метров. Пожарные расчеты продолжают работать на месте инцидента. Также спасатели сдерживают «натиск» огня и не дают ему распространиться на прилегающую территорию, сообщили в пресс-службе прокуратуры.