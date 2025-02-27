Огонь уничтожил более 400 квадратов: подробности жуткого пожара во Владивостоке

Posted 27 февраля, 04:28
Published 27 февраля, 04:28
Modified 27 февраля, 04:30
Updated 27 февраля, 04:30
Жуткий пожар охватил складское помещение в столице ДФО. Более того, огонь бушевал недалеко от супермаркета, сообщили очевидцы.
Предварительно установлено, что пламя уничтожило не менее 400 квадратных метров. Пожарные расчеты продолжают работать на месте инцидента. Также спасатели сдерживают «натиск» огня и не дают ему распространиться на прилегающую территорию, сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Также в надзорном ведомстве отметили, что в результате пожара никто не погиб и не пострадал. Прокуратура контролируют полную ликвидацию возгорания.
«В ходе проверки, помимо причин и условий, способствующих возгоранию, будет дана оценка соблюдению требований земельного, трудового и миграционного законодательства», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.
Приморцы отреагировала на горячий инцидент.
«Мы там проезжали. Железо прям плавится»;
«Кадры с места событий выглядят очень жутко»;
«Самое главное, что никто не пострадал».
Ранее «Восток-Медиа» писало о страшном пожаре, который охватил территорию вблизи села Витязь.