Снес «малыша»: жесткая авария с опрокидыванием случилась в Приморье — фото

Posted 3 марта, 23:20
Published 3 марта, 23:20
Modified 3 марта, 23:22
Updated 3 марта, 23:22
На трассе Владивосток — Артем произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Водитель Mazda MPV, решивший объехать впереди идущий Toyota Roomy, выехал на встречную полосу и врезался в обгоняемую легковушку.
В результате аварии травмы получил рулевой «Мазды». Автомобилистка на «Тойоте» тоже пострадала в столкновении.
Стоит отметить, что виновник инцидента отказался проходить медосвидетельствование.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как УАЗ сравнялся с самосвалом и совершил жесткий кувырок в дальневосточной столице.