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Posted 3 марта, 23:20

Published 3 марта, 23:20

Modified 3 марта, 23:22

Updated 3 марта, 23:22

Автомобиль слетел в канаву после ДТП в Приморском крае

Снес «малыша»: жесткая авария с опрокидыванием случилась в Приморье — фото

3 марта 2025, 23:20
Фото: prim_police.

Автомобиль слетел в канаву после ДТП в Приморском крае

Сюжет
УМВД
Приморец намеревался обогнать машину, но потерпел фиаско. Он не только учинил страшное столкновение, но и, судя по всему, сел за рул нетрезвым.

На трассе Владивосток — Артем произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Водитель Mazda MPV, решивший объехать впереди идущий Toyota Roomy, выехал на встречную полосу и врезался в обгоняемую легковушку.

В результате аварии травмы получил рулевой «Мазды». Автомобилистка на «Тойоте» тоже пострадала в столкновении.

Стоит отметить, что виновник инцидента отказался проходить медосвидетельствование.

Фото: prim_police

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как УАЗ сравнялся с самосвалом и совершил жесткий кувырок в дальневосточной столице.

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#Новости#Общество#Владивосток#УМВД#Травмы#Приморский край#ДТП#Артем#Авария#Mazda MPV
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