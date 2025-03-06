Испанский бум и китайский прорыв: языковая битва в Приморье

Феномен испанского: 700% за год

Рекордсменом роста стал испанский — спрос на уроки вырос в 7 раз. За 24 месяца обучения до уровня B1 (свободный быт и путешествия) придётся выложить 192 000 рублей. Цифра объяснима: групповое занятие с репетитором стоит 1 000 рублей, а носители языка берут на 30-40% дороже.