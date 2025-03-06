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Posted 6 марта, 04:20

Published 6 марта, 04:20

Modified 6 марта, 04:22

Updated 6 марта, 04:22

Испанский бум и китайский прорыв: языковая битва в Приморье

Испанский бум и китайский прорыв: языковая битва в Приморье

6 марта 2025, 04:20
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Туризм
Приморский край потрясает лингвистическими парадоксами: испанский обогнал китайский по динамике спроса, а английский стал самым доступным языком. Аналитика Авито Услуг за февраль 2025-го — в материале для тех, кто следит за неочевидными трендами.

Испанский: рекордсмен роста

Феномен испанского: 700% за год
Рекордсменом роста стал испанский — спрос на уроки вырос в 7 раз. За 24 месяца обучения до уровня B1 (свободный быт и путешествия) придётся выложить 192 000 рублей. Цифра объяснима: групповое занятие с репетитором стоит 1 000 рублей, а носители языка берут на 30-40% дороже.

Ценник за урок:

  • Групповое занятие: 1 000 рублей

  • Индивидуальный формат: на 30-40% дороже

Китайский: стратегический выбор

Язык соседей сохраняет статус стратегического актива. Спрос вырос на 36%, а число преподавателей удвоилось (+103%). Двухгодичный курс обойдётся в 182 400 рублей — на 19% дороже английского. Средний чек за урок — 950 рублей против 800 у «языка Шекспира».

  • Спрос на уроки вырос на 36%

  • Количество преподавателей увеличилось на 103%

  • Стоимость курса до B1: 182 400 рублей

Английский: кризис доступности

Язык Шекспира при лидерстве по общим показателям теряет эксклюзивность. Ценовое дно в 800 рублей за академический час можно предположительно объяснить рыночным перенасыщением.

  • Средняя стоимость урока: 800 рублей (самый низкий показатель)

  • Рост предложений: 87% за год

Ценовая карта Приморья

Язык Стоимость урока Рост спроса
Иврит 1 500 ₽ +21%
Итальянский 1 350 ₽
Испанский 1000 +700%
Французский 1 000 ₽ +200%
Немецкий 950 ₽ +200%
Турецкий 950 ₽ +18%
Японский 900 ₽
Корейский 900 ₽ +23%

География решает

Рост спроса на китайский язык в Приморье коррелирует с двумя факторами:

  1. Туристический поток — в 2024 году Владивосток принял 120 тыс. гостей из КНР.

  2. Обменные программы ДВФУ — университет сотрудничает с вузами Китая, включая подготовку специалистов для энергетики.

Что касается испанского, данные Авито фиксируют рост спроса в 7 раз, но конкретные причины (логистика, морские проекты) требуют дополнительных исследований.

Тренды-2025: что важно знать

  1. Рынок вырос на 83% — каждый месяц появляется 120+ новых преподавателей

  2. Топ-3 по динамике предложений:

    • Испанский: +700%

    • Немецкий: +200%

    • Французский: +200%

  3. Средние сроки: 24 месяца занятий для выхода на уровень B1

Данные: исследование Авито Услуг, февраль 2025 г. В расчётах учтены: средняя стоимость академического часа, график занятий (2 урока/неделю), срок достижения B1 — 24 месяца.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как во Владивостоке похитили пушистика, который понимает только китайский язык.

Весть разлетелась по всей России: уникального кота похитили во Владивостоке
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