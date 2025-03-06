Испанский бум и китайский прорыв: языковая битва в Приморье

Posted 6 марта, 04:20
Published 6 марта, 04:20
Modified 6 марта, 04:22
Updated 6 марта, 04:22
Феномен испанского: 700% за год
Рекордсменом роста стал испанский — спрос на уроки вырос в 7 раз. За 24 месяца обучения до уровня B1 (свободный быт и путешествия) придётся выложить 192 000 рублей. Цифра объяснима: групповое занятие с репетитором стоит 1 000 рублей, а носители языка берут на 30-40% дороже.
Ценник за урок:
Групповое занятие: 1 000 рублей
Индивидуальный формат: на 30-40% дороже
Язык соседей сохраняет статус стратегического актива. Спрос вырос на 36%, а число преподавателей удвоилось (+103%). Двухгодичный курс обойдётся в 182 400 рублей — на 19% дороже английского. Средний чек за урок — 950 рублей против 800 у «языка Шекспира».
Спрос на уроки вырос на 36%
Количество преподавателей увеличилось на 103%
Стоимость курса до B1: 182 400 рублей
Язык Шекспира при лидерстве по общим показателям теряет эксклюзивность. Ценовое дно в 800 рублей за академический час можно предположительно объяснить рыночным перенасыщением.
Средняя стоимость урока: 800 рублей (самый низкий показатель)
Рост предложений: 87% за год
|Язык
|Стоимость урока
|Рост спроса
|Иврит
|1 500 ₽
|+21%
|Итальянский
|1 350 ₽
|—
|Испанский
|1000
|+700%
|Французский
|1 000 ₽
|+200%
|Немецкий
|950 ₽
|+200%
|Турецкий
|950 ₽
|+18%
|Японский
|900 ₽
|—
|Корейский
|900 ₽
|+23%
Рост спроса на китайский язык в Приморье коррелирует с двумя факторами:
Туристический поток — в 2024 году Владивосток принял 120 тыс. гостей из КНР.
Обменные программы ДВФУ — университет сотрудничает с вузами Китая, включая подготовку специалистов для энергетики.
Что касается испанского, данные Авито фиксируют рост спроса в 7 раз, но конкретные причины (логистика, морские проекты) требуют дополнительных исследований.
Рынок вырос на 83% — каждый месяц появляется 120+ новых преподавателей
Топ-3 по динамике предложений:
Испанский: +700%
Немецкий: +200%
Французский: +200%
Средние сроки: 24 месяца занятий для выхода на уровень B1
Данные: исследование Авито Услуг, февраль 2025 г. В расчётах учтены: средняя стоимость академического часа, график занятий (2 урока/неделю), срок достижения B1 — 24 месяца.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как во Владивостоке похитили пушистика, который понимает только китайский язык.