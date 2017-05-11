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Posted 11 мая 2017, 04:25

Published 11 мая 2017, 04:25

Modified 18 февраля, 06:32

Updated 18 февраля, 06:32

В Ульчском районе спасатели следят за вскрытием льда на Амуре

11 мая 2017, 04:25
Сюжет
МЧС
Угрозы подтопления населённых пунктов нет

В Ульчском районе Хабаровского края оперативная группа спасателей наблюдает за паводком на Амуре, который связан с очищением реки ото льда. Специалисты перемещаются в населённые пункты ниже по течению водоёма, их главная задача — мониторинг и обеспечение безаварийного пропуска вод.

Известно, что сейчас граница вскрытия на Амуре находится в 14 километрах выше населённого пункта Сусанино Ульчского района и в 70 километрах выше гидропоста села Тахта. Из-за паводка спасатели фиксируют незначительные повышения уровней воды. В результате этого пойма реки возле посёлка Тахта подтоплена на 60 сантиметров, а возле села Богородское — на 1,6 метра.

При этом специалисты информируют, что уровни воды пока не представляют угрозы подтопления населённых пунктов. Гидрологическая обстановка стабильная.

«Сотрудниками МЧС России организована работа с администрациями населённых пунктов Богородское и Сусанино, проводится обход для информирования населения. Также специалистами ведётся обследование русла реки Амур, организован постоянный замер уровня воды по вешкам. В рамках межведомственного взаимодействия отлажен обмен информацией с представителями различных ведомств, предприятий, сельских поселений для оперативного реагирования на возможное изменение обстановки и принятие необходимых мер», — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России Хабаровского края.

Оперативную группу сформировали сотрудники главного краевого управления МЧС России и Хабаровского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

#Илья Андреев#Новости#Хабаровский край#Общество#МЧС#ГУ МЧС#Река Амур#Паводок
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