В Ульчском районе спасатели следят за вскрытием льда на Амуре

Известно, что сейчас граница вскрытия на Амуре находится в 14 километрах выше населённого пункта Сусанино Ульчского района и в 70 километрах выше гидропоста села Тахта. Из-за паводка спасатели фиксируют незначительные повышения уровней воды. В результате этого пойма реки возле посёлка Тахта подтоплена на 60 сантиметров, а возле села Богородское — на 1,6 метра.