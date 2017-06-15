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Posted 15 июня 2017, 05:40

Published 15 июня 2017, 05:40

Modified 18 февраля, 06:53

Updated 18 февраля, 06:53

Александр Черевко продолжит играть за хабаровский СКА

15 июня 2017, 05:40
Сюжет
Спорт
Полузащитник подписал новое соглашение с «армейцами»

Новый контракт с футбольным клубом «СКА-Хабаровск» подписал защитник Александр Черевко. Предстоящий сезон станет для 29-летнего полузащитника вторым в составе «армейцев».

Как сообщает пресс-служба клуба, всего за команду из дальневосточной столицы в Первенстве ФНЛ Александр Черевко провёл 32 встречи, в которых забил один мяч. Также хавбек сыграл в двух переходных матчах с «Оренбургом».

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что играть за «армейцев» продолжат нападающие Руслан Корян и Владислав Никифоров, а также вратарь Александр Довбня. Кроме того, трудовые отношения с клубом из дальневосточной столицы продолжат голкипер Александр Криворучко, защитник Исмаил Эдиев, а также полузащитники Николай Калинский и Денис Дедечко.

Команду покинули 12 игроков, помогавших завоёвывать «СКА-Хабаровску» путёвку в Премьер-лигу, в том числе местные воспитанники Антон Купчин и Василий Плётин. Болельщики «красно-синих» не согласились с такой политикой руководства «армейцев» и в качестве протеста запустили в социальных сетях хэштег #ВернитеИгоря. Однако возвратить никого не удалось, а Игорь Удалый уже перебрался в «Анжи». В махачкалинский клуб его пригласил главный тренер Александр Григорян.

Накануне тренерский штаб «армейцев» во время матча с «Актобе» просмотрел семерых потенциальных новичков, самые именитые из которых — россиянин Евгений Баляйкин и ивуариец Седрик Гогуа.

#Новости#Хабаровский край#Спорт#Хабаровск#Спорт27#Футбол#СКА-Хабаровск
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