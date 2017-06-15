Александр Черевко продолжит играть за хабаровский СКА

Команду покинули 12 игроков, помогавших завоёвывать «СКА-Хабаровску» путёвку в Премьер-лигу, в том числе местные воспитанники Антон Купчин и Василий Плётин. Болельщики «красно-синих» не согласились с такой политикой руководства «армейцев» и в качестве протеста запустили в социальных сетях хэштег #ВернитеИгоря. Однако возвратить никого не удалось, а Игорь Удалый уже перебрался в «Анжи». В махачкалинский клуб его пригласил главный тренер Александр Григорян.