Александр Черевко продолжит играть за хабаровский СКА

Posted 15 июня 2017, 05:40
Published 15 июня 2017, 05:40
Modified 18 февраля, 06:53
Updated 18 февраля, 06:53
Новый контракт с футбольным клубом «СКА-Хабаровск» подписал защитник Александр Черевко. Предстоящий сезон станет для 29-летнего полузащитника вторым в составе «армейцев».
Как сообщает пресс-служба клуба, всего за команду из дальневосточной столицы в Первенстве ФНЛ Александр Черевко провёл 32 встречи, в которых забил один мяч. Также хавбек сыграл в двух переходных матчах с «Оренбургом».
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что играть за «армейцев» продолжат нападающие Руслан Корян и Владислав Никифоров, а также вратарь Александр Довбня. Кроме того, трудовые отношения с клубом из дальневосточной столицы продолжат голкипер Александр Криворучко, защитник Исмаил Эдиев, а также полузащитники Николай Калинский и Денис Дедечко.
Команду покинули 12 игроков, помогавших завоёвывать «СКА-Хабаровску» путёвку в Премьер-лигу, в том числе местные воспитанники Антон Купчин и Василий Плётин. Болельщики «красно-синих» не согласились с такой политикой руководства «армейцев» и в качестве протеста запустили в социальных сетях хэштег #ВернитеИгоря. Однако возвратить никого не удалось, а Игорь Удалый уже перебрался в «Анжи». В махачкалинский клуб его пригласил главный тренер Александр Григорян.
Накануне тренерский штаб «армейцев» во время матча с «Актобе» просмотрел семерых потенциальных новичков, самые именитые из которых — россиянин Евгений Баляйкин и ивуариец Седрик Гогуа.