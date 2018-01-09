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Posted 9 января 2018, 01:41

Published 9 января 2018, 01:41

Modified 18 февраля, 06:31

Updated 18 февраля, 06:31

Хоккеисты «Амура» завершат серию игр в Хабаровске матчем против «Барыса»

9 января 2018, 01:41
Сюжет
Спорт
В дальневосточной столице местная хоккейная команда «Амур» сегодня, 9 января, проведёт завершающий матч в текущей домашней серии. «Тиграм» предстоит сразиться за очки с «Барысом» из Астаны, сообщает РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».

В этом году «Амуру» пока не везло: с трудом прорвавшись в конце декабря в зону плей-офф, команда быстро её покинула. «Тиграм» не повезло в домашнем матче с «Сибирью», которая находилась в турнирной таблице на строчку ниже. Проиграв по буллитам, хозяева не позволили гостям обойти их, отвоевав одно очко. А вот затем хабаровчане потерпели поражение от одного из лидеров Континентальной хоккейной лиги — омского «Авангарда» — и сместились на позицию вниз. Следующим неприятным сюрпризом стал проигрыш ханты-мансийской «Югре», которая сейчас занимает на «Востоке» предпоследнее место. В итоге «Амур» с его 69 очками довольствуется девятой строчкой в турнирной таблице.

Астанинский «Барыс» разместился на позиции ниже. В случае сегодняшней победы он не сместит «тигров», но станет к ним значительно ближе. У команды сейчас 63 очка, хабаровчане станут её первыми соперниками на выезде. Последняя домашняя серия игр стала для казахов неудачной: они потерпели поражения «всухую» от «Нефтехимика» и «Салавата Юлаева», а затем схлопотали от соседнего «Ак Барса», «ХК Сочи» и ханты-мансийской «Югры». Учитывая затянувшуюся череду поражений, в дальневосточную столицу хоккеисты приехали за победой.

Матч между «Амуром» и «Барысом» состоится в «Платинум Арене». Игра начнётся в 19:30 по хабаровскому времени.

#Полина Песляк#Новости#Хабаровский край#Спорт#Хоккей#КХЛ#ХК Амур#Спорт27#Астана#ХК "Барыс"
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