Хоккеисты «Амура» завершат серию игр в Хабаровске матчем против «Барыса»

В этом году «Амуру» пока не везло: с трудом прорвавшись в конце декабря в зону плей-офф, команда быстро её покинула. «Тиграм» не повезло в домашнем матче с «Сибирью», которая находилась в турнирной таблице на строчку ниже. Проиграв по буллитам, хозяева не позволили гостям обойти их, отвоевав одно очко. А вот затем хабаровчане потерпели поражение от одного из лидеров Континентальной хоккейной лиги — омского «Авангарда» — и сместились на позицию вниз. Следующим неприятным сюрпризом стал проигрыш ханты-мансийской «Югре», которая сейчас занимает на «Востоке» предпоследнее место. В итоге «Амур» с его 69 очками довольствуется девятой строчкой в турнирной таблице.