Почти 80 тонн рыбной продукции с ртутью и кадмием обнаружили в Приморье

Специалисты «Приморской межобластной ветеринарной лаборатории» управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области при проведении исследований четырех крупных партий различных видов рыбы выявили превышение допустимого содержания ртути и в одном случае – кадмия. Так, по данным пресс-службы ведомства, на исследование поступили партия морского монаха общим весом 16,3 тонны, печень акулы колючей общим весом 10,5 тонн, окунь морской общим весом 3,2 тонны и акула колючая общим весом в 49,3 тонны. Экспертиза показала, что во всех партиях превышено содержание ртути. Самое большое превышение допустимого значения отмечено в печени акулы колючей – в 8,5 раз. Здесь же выявлено превышение допустимого содержания кадмия – в 2,3 раза.