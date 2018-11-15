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Posted 15 ноября 2018, 06:39

Published 15 ноября 2018, 06:39

Modified 17 февраля, 19:14

Updated 17 февраля, 19:14

Почти 80 тонн рыбной продукции с ртутью и кадмием обнаружили в Приморье

15 ноября 2018, 06:39
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Восток-Медиа FISH
Лаборатория Россельхознадзора выявила ртуть и кадмий в крупных партиях рыбы. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

Специалисты «Приморской межобластной ветеринарной лаборатории» управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области при проведении исследований четырех крупных партий различных видов рыбы выявили превышение допустимого содержания ртути и в одном случае – кадмия. Так, по данным пресс-службы ведомства, на исследование поступили партия морского монаха общим весом 16,3 тонны, печень акулы колючей общим весом 10,5 тонн, окунь морской общим весом 3,2 тонны и акула колючая общим весом в 49,3 тонны. Экспертиза показала, что во всех партиях превышено содержание ртути. Самое большое превышение допустимого значения отмечено в печени акулы колючей – в 8,5 раз. Здесь же выявлено превышение допустимого содержания кадмия – в 2,3 раза.

Эксперты не раз отмечали, что высокая концентрация ртути в печени акулы – обычное явление. Однако всё же есть допустимый уровень, который в данной ситуации превышен значительно. Наиболее опасна эта продукция для здоровья кормящих, беременных и планирующих ребёнка женщин, а также маленьких детей.

Полученную информацию специалисты уже внесли в государственную информационную систему в области ветеринарии «Веста», а также в государственную информационную систему раннего оповещения в области ветеринарии «Сирано». Далее сведения срочными донесениями поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные заинтересованные ведомства. Теперь реализация опасной продукции должна прекратиться.

#Новости#Восток-Медиа FISH#Россельхознадзор#Рыба#Власть
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