Москва против Приморья: самые крупные судебные тяжбы ноября в Приморье

Posted 4 декабря 2019, 07:01
Published 4 декабря 2019, 07:01
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
ДВФУ против китайской кухн
Дальневосточный федеральный университет требует через суд взыскать с ООО «Толстый панда» более двух миллионов рублей. Китайская кухня задолжала университету более двух с половиной миллионов рублей. Представители ДВФУ отмечают, что ООО «Толстый панда» согласно договору аренды недвижимого имущества уже более полугода не оплачивает арендную плату. При этом из 2 528 203 рублей составляет неустойка 667 995 рублей.
В 2018 году у ООО «Толстый панда» выдался непростой период. Компания получила 4 315 000 рублей доходов при 10 932 000 рублей расходов. Соответственно прибыль «Панды» ушла в минус более чем на 6 000 000 рублей.
Приморские энергетики против «арбатского военного округа»
ПАО «ДЭК» трижды подало в суд на ФГБУ «ЦЖКУ Минобороны России». В каждом из исков приморские энергетики требуют возместить многомиллионные долги.
Пока подробностей этого судебного разбирательства нет, арбитражному суду Приморского края только предстоит разобраться во всех нюансах процесса. Согласно судебным документам ПАО «ДЭК» намеревается получить от Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации 14 092 715 рублей, 24 937 209 рублей и 40 144 684 рублей.
РРПК против таможни
В конце ноября РРПК обратилась в арбитражный суд Приморского края с исковым заявлением о взыскании денежных средств 16 628 804 рублей с Дальневосточного таможенного управления, владивостокской таможни и Федеральной таможенной службы. Первое заседание по этому делу пройдёт в конце года — 23 декабря.
Отметим, что бывшая компания бизнесмена Дмитрия Дремлюги, ныне связанная с главой РРПК Глебом Франком, требует от Росрыболовства 55 453 369 рублей. По данным Спарк-Интерфакс, приморское теруправление Росрыболовства несвоевременно вернуло ООО «Тайфун» задаток, уплаченный в бюджет компанией, как победителем аукциона по продаже права на заключение договоров о закреплении долей квот водных биологических ресурсов.
Приморские строители против столичных
Компания АО «Дальинвестгрупп», подчиняющийся департаменту земельных и имущественных отношений Приморского края подала иск в Арбитражный суд Приморского края с требованием взыскать с московской строительной компании «Столичный авангард» 30 450 539 рублей. Суд принял исковое заявление и в скором времени начнёт рассмотрение дела.