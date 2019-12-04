Москва против Приморья: самые крупные судебные тяжбы ноября в Приморье

Дальневосточный федеральный университет требует через суд взыскать с ООО «Толстый панда» более двух миллионов рублей. Китайская кухня задолжала университету более двух с половиной миллионов рублей. Представители ДВФУ отмечают, что ООО «Толстый панда» согласно договору аренды недвижимого имущества уже более полугода не оплачивает арендную плату. При этом из 2 528 203 рублей составляет неустойка 667 995 рублей.