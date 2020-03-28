Итоги недели в Приморье: коронавирус, закрытые рестораны и карантин

Posted 28 марта 2020, 01:47
Published 28 марта 2020, 01:47
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
Всё о коронавирусе в Приморье
Коронавирус добрался до Приморья: в крае официально подтверждены два случая заражения опасной инфекцией. Оба заболевших, жители Владивостока, подхватили COVID-19 за границей: один вернулся из Европы и при первых признаках заболевания обратился к врачам, второй был в Мексике и по возвращению домой вышел на работу в один из банков, где даже будучи больным контактировал с десятками людей. У обоих приморцев тест на коронавирус показал положительный результат. Сейчас они находятся в изоляции под пристальным наблюдением врачей. Кроме того были госпитализированы ещё 14 человек, которые тесно контактировали с заболевшими.
В Приморье ввели режим повышенной готовности. Из-за угрозы коронавируса в крае временно приостановили работу культурные и спортивные учреждения. Запрещены мероприятия, где количество участников превышает 50 человек. Ограничения коснулись музеев, театров и кинотеатров, ночных клубов, танцевальных залов, детских игровых комнат, развлекательных центров. Кроме того, власти региона настоятельно просят приморцев не выезжать за границу и воздержаться от поездок в те регионы, где уже была зафиксирована коронавирусная инфекция.
Школьников Владивостока ждут долгие весенние каникулы, которые завершатся только 5 апреля. Решение о продлении отдыха было принято в связи с неблагоприятной ситуацией по распространению коронавируса и по распоряжению президента России Владимира Путина, который объявил следующую неделю в стране нерабочей. По окончании каникул ребята перейдут на дистанционное обучение, которое начнётся с 6 апреля. Кроме того, в период с 30 марта по 3 апреля будут закрыты детские сады во Владивостоке. Однако в каждом из них будет организована дежурная смена для тех детей, чьи родители будут работать в нерабочую неделю.
Помимо этого на текущей неделе было принято решение о закрытии кафе, ресторанов, а также кинотеатров, ночных клубов, фитнес-центров, детских игровых комнат и других объектов массового посещения людей. Ограничения будут действовать с 28 марта до 5 апреля согласно постановлению «О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции». Также в документе сообщается, что людям старше 60 лет рекомендовано неукоснительно соблюдать режим самоизоляции на дому.
Коронавирус стал причиной фейков
Некоторые жители региона решили воспользоваться информацией о новой коронавирусной инфекции. И стали «играть» на нервах жителей региона. Так, в мессенджерах и социальных сетях появилась информация, что сотрудники полиции, патрулируя улицы края, якобы отлавливают обнаруженных там детей, а родителей привлекают к ответственности и наказывают штрафами. Однако в краевом УМВД поспешили это опровергнуть, назвав такие сообщения фейком. Кроме того «Восток-Медиа» составило подборку из 10 фейков, в которые точно верить не стоит.
Сообщение о бомбе
Очередное сообщение о бомбе, якобы заложенной на борту самолёта, выполнявшего рейс «Москва — Владивосток», поступило во вторник, 24 марта. Информация оказалась ложной, и воздушное судно благополучно приземлилось в Приморье. На его борту находились 239 пассажиров и 10 членов экипажа. Теперь, если «телефонные террористы» будут найдены, им грозит уголовная ответственность.
Отставка в мэрии
Начальник управления по делам молодёжи администрации Владивостока Дмитрий Нестеренко покидает свой пост — ранее он написал заявление об уходе по собственному желанию. Новым руководителем управления по делам молодёжи станет Сергей Язев. Он приступит к своим обязанностям в субботу, 28 марта.