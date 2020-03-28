Итоги недели в Приморье: коронавирус, закрытые рестораны и карантин

Коронавирус добрался до Приморья: в крае официально подтверждены два случая заражения опасной инфекцией. Оба заболевших, жители Владивостока, подхватили COVID-19 за границей: один вернулся из Европы и при первых признаках заболевания обратился к врачам, второй был в Мексике и по возвращению домой вышел на работу в один из банков, где даже будучи больным контактировал с десятками людей. У обоих приморцев тест на коронавирус показал положительный результат. Сейчас они находятся в изоляции под пристальным наблюдением врачей. Кроме того были госпитализированы ещё 14 человек, которые тесно контактировали с заболевшими.