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Posted 14 августа 2022, 23:30

Published 14 августа 2022, 23:30

Modified 26 января 2023, 01:52

Updated 26 января 2023, 01:52

Депутаты ЛДПР: Владивостоку нужно больше общественных пространств

14 августа 2022, 23:30
С каждым годом во Владивостоке, как и в других городах Приморья, появляется все больше современных парков, скверов, игровых и спортивных площадок. Этому способствуют различные программы по благоустройству, которые позволяют подкрепить общественную инициативу бюджетным финансированием.

Как отмечают депутаты городской Думы от ЛДПР Василий Васильев и Инна Кошелева, появление современных общественных пространств полностью отвечает интересам жителей Владивостока. 

По итогам онлайн-голосования, которое состоялось в апреле–мае, жители Владивостока определили приоритетные объекты для благоустройства в 2023 году. Это парк отдыха в Снеговой Пади, общественная территория на сопке Орлиное гнездо и территория вокруг озера на Сафонова. Их благоустроят в рамках федерального проекта «Жилье и городская среда», а еще одну территорию — на Лермонтова, 81 в поселке Трудовое — приведут в новый вид по региональной программе.

Сейчас по некоторым из этих территорий стартовали онлайн-опросы. Их задача — сделать так, чтобы будущий облик новых мест отдыха максимально соответствовал запросам горожан. Тех, кто будет каждый день пользоваться этими объектами.

— Очень важно, чтобы новые места отдыха горожан появлялись не только в центральной части города или на берегу моря, но и в густонаселенных районах с плотной застройкой. Именно здесь горожане проводят основную часть времени, кроме того, не у всех есть возможность после работы или учебы поехать гулять в другую часть города. Поэтому необходимо стремиться к тому, чтобы современные, благоустроенные общественные пространства появлялись в каждом районе Владивостока, — подчеркнул координатор ЛДПР в Приморском крае, председатель комитета по экономической политике и муниципальной собственности Думы Владивостока Василий Васильев.
— Закрепление какого-либо участка земли под рекреацию — это еще и гарантия того, что данный участок не будет застроен жилыми или офисными высотками, — убеждена депутат Думы Владивостока Инна Кошелева. — И тот факт, что новые общественные пространства появляются на вершинах сопок, на берегу моря или в так называемых «спальных» районах, не может не радовать. При этом активность горожан в ходе онлайн-голосований и общественных обсуждений по вопросам благоустройства показывает, что жители Владивостока заинтересованы в появлении мест для прогулок и отдыха в шаговой доступности от своего дома.

Представители ЛДПР призывают горожан активнее участвовать в онлайн-голосованиях и опросах по объектам благоустройства: ведь именно люди, а не чиновники лучше всего знают, как должен выглядеть их микрорайон в будущем.

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