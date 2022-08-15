Депутаты ЛДПР: Владивостоку нужно больше общественных пространств

По итогам онлайн-голосования, которое состоялось в апреле–мае, жители Владивостока определили приоритетные объекты для благоустройства в 2023 году. Это парк отдыха в Снеговой Пади, общественная территория на сопке Орлиное гнездо и территория вокруг озера на Сафонова. Их благоустроят в рамках федерального проекта «Жилье и городская среда», а еще одну территорию — на Лермонтова, 81 в поселке Трудовое — приведут в новый вид по региональной программе.