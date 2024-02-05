Эпидемиолог Ненастина: соблюдение правил мытья рук может защититься от ОРВИ

Как передает NEWS.ru, правильное мытье рук подразумевает обязательное использование мыла, будь то кусковое или жидкое. Руки необходимо намыливать не менее 20 секунд, а затем тщательно промыть их под проточной водой, чтобы уничтожить максимальное количество микробов, пояснила эксперт.