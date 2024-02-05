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Posted 5 февраля 2024, 08:13

Published 5 февраля 2024, 08:13

Modified 5 февраля 2024, 08:14

Updated 5 февраля 2024, 08:14

Эпидемиолог Ненастина: соблюдение правил мытья рук может защититься от ОРВИ

5 февраля 2024, 08:13
Эпидемиолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Ольга Ненастина поделилась несколькими рекомендациями о том, как правильно мыть руки, чтобы уничтожить больше микробов и защитить себя от ОРВИ. Одно из основных правил — использование мыла.

Как передает NEWS.ru, правильное мытье рук подразумевает обязательное использование мыла, будь то кусковое или жидкое. Руки необходимо намыливать не менее 20 секунд, а затем тщательно промыть их под проточной водой, чтобы уничтожить максимальное количество микробов, пояснила эксперт.

Во время мытья рук, рекомендуется переплетать пальцы, активно втирать мыло в ладони, соединять их вместе, чтобы покрыть как можно большую площадь кожи. Это поможет эффективнее бороться с микробами, добавила Ненастина.

Стоит отметить, что мытье рук не заменяет обработку кожи антисептиком, указала специалист.

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