Эпидемиолог Ненастина: соблюдение правил мытья рук может защититься от ОРВИ

Posted 5 февраля 2024, 08:13
Published 5 февраля 2024, 08:13
Modified 5 февраля 2024, 08:14
Updated 5 февраля 2024, 08:14
Как передает NEWS.ru, правильное мытье рук подразумевает обязательное использование мыла, будь то кусковое или жидкое. Руки необходимо намыливать не менее 20 секунд, а затем тщательно промыть их под проточной водой, чтобы уничтожить максимальное количество микробов, пояснила эксперт.
Во время мытья рук, рекомендуется переплетать пальцы, активно втирать мыло в ладони, соединять их вместе, чтобы покрыть как можно большую площадь кожи. Это поможет эффективнее бороться с микробами, добавила Ненастина.
Стоит отметить, что мытье рук не заменяет обработку кожи антисептиком, указала специалист.