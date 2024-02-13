Картина дня в Приморье: визит главы Росприроднадзора, длинные выходные и жёсткое ДТП

Posted 13 февраля 2024, 10:54
Published 13 февраля 2024, 10:54
Modified 14 февраля 2024, 00:16
Updated 14 февраля 2024, 00:16
Визит главы Росприроднадзора
Приезд в Приморье руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светланы Радионовой наделал много шуму. Едва спустившись с трапа, глава ведомства приступила к своей работе, и в первую очередь «взялась» за приморские порты.
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Короткая рабочая неделя и длинные выходные ждут нас в конце февраля. Сокращенный рабочий день и праздники уже скоро наступят в Приморье.
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