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Posted 13 февраля 2024, 10:54

Published 13 февраля 2024, 10:54

Modified 14 февраля 2024, 00:16

Updated 14 февраля 2024, 00:16

Картина дня в Приморье: визит главы Росприроднадзора, длинные выходные и жёсткое ДТП

Картина дня в Приморье: визит главы Росприроднадзора, длинные выходные и жёсткое ДТП

13 февраля 2024, 10:54
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события вторника — в обзоре «Восток-Медиа»

Визит главы Росприроднадзора

Приезд в Приморье руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светланы Радионовой наделал много шуму. Едва спустившись с трапа, глава ведомства приступила к своей работе, и в первую очередь «взялась» за приморские порты.

Первыми проверили порты: глава Росприроднадзора прибыла в Приморье с рабочим визитом
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Длинные выходные

Короткая рабочая неделя и длинные выходные ждут нас в конце февраля. Сокращенный рабочий день и праздники уже скоро наступят в Приморье.

Длинные выходные порадуют приморцев: что нужно знать, чтобы планировать отдых?
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Жёсткое ДТП

Серьёзное ДТП на аэропортовской трассе могло закончиться очень печально. Водителю несказанно повезло

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