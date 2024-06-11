Запад планирует ввести санкции против российского аналога SWIFT

Posted 11 июня, 12:27
Published 11 июня, 12:27
Modified 11 июня, 17:29
Updated 11 июня, 17:29
В настоящее время к этой системе подключены 160 зарубежных кредитных организаций из 20 стран, пишет uralpolit.ru.
СПФС была запущена в 2014 году и за последний год объем платежей через нее почти утроился. Предполагается, что на следующем саммите G7 в Италии будут согласованы меры по эффективному соблюдению санкций и введение их в отношении СПСФ. Это может серьезно затруднить международные финансовые операции, о чем говорит главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.
Евгений Шатов, представитель Capital Lab, отмечает, что на данный момент никто не желает быть отключенным от SWIFT. Некоторые страны, такие как Турция, Армения, Киргизия и Казахстан, не планируют попасть в «черный список». По мнению аналитика, полный запрет российской системы может негативно сказаться на отношениях с торговыми партнерами, поэтому некоторые страны ЕС выступают против таких санкций.
Эксперты считают, что многое будет зависеть от позиции третьих стран. Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов считает, что государства, которые будут продолжать сотрудничество с Россией и выполнять свои обязательства, получат определенные преимущества после этой ситуации. Кроме того, существуют и другие варианты расчетов с Турцией, Китаем и Индией.