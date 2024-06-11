Запад планирует ввести санкции против российского аналога SWIFT

СПФС была запущена в 2014 году и за последний год объем платежей через нее почти утроился. Предполагается, что на следующем саммите G7 в Италии будут согласованы меры по эффективному соблюдению санкций и введение их в отношении СПСФ. Это может серьезно затруднить международные финансовые операции, о чем говорит главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.