Картина дня в Приморье: жуткая авария, тонущие машины и промозглый ад

Posted 27 июля, 08:51
Published 27 июля, 08:51
Modified 27 июля, 08:54
Updated 27 июля, 08:54
Серьезная массовая авария под Лучегорском
Жесткая авария с участием нескольких авто случилась на трассе в районе Лучегорска в Приморье. Появилось видео с места происшествия. По словам очевидцев, некоторые машины от удара превратились в груду железа.
Дороги тонут, машины застревают
Постоянные дожди превратили приморский курортный поселок в Венецию, заставив местных жителей и отдыхающих передвигаться через воду по забору. По словам жителей, такие переливы там уже второй год подряд.
Жесткая авария с участием нескольких авто случилась на трассе в районе Лучегорска в Приморье. Появилось видео с места происшествия. По словам очевидцев, некоторые машины от удара превратились в груду железа.
Приморье мерзнет и погружается под воду
В Приморье властвует холодный фронт, он навис над территорией края и принес ливни и похолодание. Ждать ли жителям края просветления?