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Posted 27 июля, 08:51

Published 27 июля, 08:51

Modified 27 июля, 08:54

Updated 27 июля, 08:54

Картина дня в Приморье: жуткая авария, тонущие машины и промозглый ад

Картина дня в Приморье: жуткая авария, тонущие машины и промозглый ад

27 июля 2024, 08:51
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события субботы — в обзоре «Восток-Медиа»

Серьезная массовая авария под Лучегорском

Жесткая авария с участием нескольких авто случилась на трассе в районе Лучегорска в Приморье. Появилось видео с места происшествия. По словам очевидцев, некоторые машины от удара превратились в груду железа.

Машина в кювете, колесо вырвано, фура на боку — массовая авария в Приморье — видео
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Дороги тонут, машины застревают

Постоянные дожди превратили приморский курортный поселок в Венецию, заставив местных жителей и отдыхающих передвигаться через воду по забору. По словам жителей, такие переливы там уже второй год подряд.

Жесткая авария с участием нескольких авто случилась на трассе в районе Лучегорска в Приморье. Появилось видео с места происшествия. По словам очевидцев, некоторые машины от удара превратились в груду железа.

Андреевка страдает от воды — люди перелезают через переливы по забору — видео
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Дорогой внедорожник утонул по дороге на пляж в Приморском крае — видео
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Приморье мерзнет и погружается под воду

В Приморье властвует холодный фронт, он навис над территорией края и принес ливни и похолодание. Ждать ли жителям края просветления?

Промозглый ад: ливни и холода хозяйничают в Приморье
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#Новости#Общество#Картина дня#Приморский край#Итоги
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