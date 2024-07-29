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Posted 29 июля, 11:12

Published 29 июля, 11:12

Modified 29 июля, 11:14

Updated 29 июля, 11:14

Картина дня в Приморье: ядовитые гады, жуткая жара, змей-проповедник и поиски малыша

Картина дня в Приморье: ядовитые гады, жуткая жара, змей-проповедник и поиски малыша

29 июля 2024, 11:12
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события понедельника — в обзоре «Восток-Медиа»

Ядовитые гады продолжают наступать

На побережье бухты Муравьиной мальчик стал жертвой ядовитого морского обитателя. Беспечное население, несмотря на предостережения, продолжает рисковать собственным здоровьем на отдыхе у моря в Приморье.

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Невыносимая жара добивает

Непогода не хочет покидать Приморье, судя по прогнозам. Несмотря на высокие температуры, «мокрое» настроение сохраняется в регионе.

Последствия ливней и жары ощущаются все серьезнее в Приморье и добивают жителей Владивостока. После дождей пришла жаркая погода, влага резко начала испаряться. Результат — невыносимая жара и влажность.

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Проповедник из страны змей отправится домой

Проповедника-австралийца выставили из России — из Владивостока в частности — за то, что он, прикрываясь статусом туриста, вел религиозную деятельность в столице ДФО.

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Поиски малыша продолжаются

Мальчика, который пропал в поселке Дунай в Приморье, ищут полиция, спасатели и волонтеры. Поиски контролирует прокуратура.

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