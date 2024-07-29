Картина дня в Приморье: ядовитые гады, жуткая жара, змей-проповедник и поиски малыша

Posted 29 июля, 11:12
Published 29 июля, 11:12
Modified 29 июля, 11:14
Updated 29 июля, 11:14
Ядовитые гады продолжают наступать
На побережье бухты Муравьиной мальчик стал жертвой ядовитого морского обитателя. Беспечное население, несмотря на предостережения, продолжает рисковать собственным здоровьем на отдыхе у моря в Приморье.
Невыносимая жара добивает
Непогода не хочет покидать Приморье, судя по прогнозам. Несмотря на высокие температуры, «мокрое» настроение сохраняется в регионе.
Последствия ливней и жары ощущаются все серьезнее в Приморье и добивают жителей Владивостока. После дождей пришла жаркая погода, влага резко начала испаряться. Результат — невыносимая жара и влажность.
Проповедник из страны змей отправится домой
Проповедника-австралийца выставили из России — из Владивостока в частности — за то, что он, прикрываясь статусом туриста, вел религиозную деятельность в столице ДФО.
Поиски малыша продолжаются
Мальчика, который пропал в поселке Дунай в Приморье, ищут полиция, спасатели и волонтеры. Поиски контролирует прокуратура.