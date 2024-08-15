Картина дня в Приморье: отлов морских гадов, час «ада», похолодание и ливни

Posted 15 августа, 11:08
Published 15 августа, 11:08
Modified 15 августа, 11:10
Updated 15 августа, 11:10
Массовый отлов морских гадов
Пока кто-то наслаждается спокойной рыбалкой, некоторые занимаются масштабной ловлей огромных обитателей Приморского края. Судя по кадрам, мужчины, попавшие в объектив камеры, промышляют морских обитателей ради выгоды.
Целый час «ада» преследовал семью
Жители ЕАО отправились на отдых в Приморский край. Но дорога на море обернулась стрессовым событием для путешественников.
Температуры упадут, небо затянут тучи
16 августа в Приморье станет немного прохладнее. В крае пройдут дожди, местами ливни. Воздух ночью может охладиться до +11°С. Во Владивостоке, Уссурийске и Находке ожидаются умеренный ветер, переменная облачность и небольшие осадки.
В Приморье ожидаются кратковременные дожди, местами ливни и грозы. После жарких дней в край придет прохлада. Также выяснилось, как обстоят дела с тайфунами в Тихом океане.