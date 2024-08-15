Картина дня в Приморье: отлов морских гадов, час «ада», похолодание и ливни

16 августа в Приморье станет немного прохладнее. В крае пройдут дожди, местами ливни. Воздух ночью может охладиться до +11°С. Во Владивостоке, Уссурийске и Находке ожидаются умеренный ветер, переменная облачность и небольшие осадки.