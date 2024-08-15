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Posted 15 августа, 11:08

Published 15 августа, 11:08

Modified 15 августа, 11:10

Updated 15 августа, 11:10

Картина дня в Приморье: отлов морских гадов, час «ада», похолодание и ливни

Картина дня в Приморье: отлов морских гадов, час «ада», похолодание и ливни

15 августа 2024, 11:08
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события четверга — в обзоре «Восток-Медиа»

Массовый отлов морских гадов

Пока кто-то наслаждается спокойной рыбалкой, некоторые занимаются масштабной ловлей огромных обитателей Приморского края. Судя по кадрам, мужчины, попавшие в объектив камеры, промышляют морских обитателей ради выгоды.

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Целый час «ада» преследовал семью

Жители ЕАО отправились на отдых в Приморский край. Но дорога на море обернулась стрессовым событием для путешественников.

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Температуры упадут, небо затянут тучи

16 августа в Приморье станет немного прохладнее. В крае пройдут дожди, местами ливни. Воздух ночью может охладиться до +11°С. Во Владивостоке, Уссурийске и Находке ожидаются умеренный ветер, переменная облачность и небольшие осадки.

В Приморье ожидаются кратковременные дожди, местами ливни и грозы. После жарких дней в край придет прохлада. Также выяснилось, как обстоят дела с тайфунами в Тихом океане.

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