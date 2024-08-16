Подача центрального энергоснабжения восстанавливается в Приморье

Posted 16 августа, 09:51
Published 16 августа, 09:51
Modified 16 августа, 09:53
Updated 16 августа, 09:53
Массовое отключение света произошло во всем Приморье. Жители разных муниципалитетов делились информацией об отсутствии электричества.
По данным ДРСК, часть краевой столицы тоже уже подключена к центральному электроснабжению.
«ДРСК восстановила электроснабжение части потребителей Приморского края после включения линии ВЛ-500 кВ Приморская ГРЭС — Хехцир-2, принадлежащей МЭС Востока», — отметили в сетевой компании.
Сейчас распределительная организация ждет включения остальных объектов, чтобы вернуть свет потребителям, которые пока остаются без электричества.
«Ограничение электроснабжения произошло из-за отключения ВЛ-500 Приморская ГРЭС — Хехцир-2 МЭС Востока вследствие работы противоаварийной автоматики», — сообщила пресс-служба ДРСК.
Предварительно установлено, что авария произошла из-за нарушения работы оборудования Приморском ГРЭС Сибирской генерирующей компании.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в ДРСК заявили о своей непричастности к массовому отключению электричества в Приморье.