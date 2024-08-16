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Posted 16 августа, 09:51

Published 16 августа, 09:51

Modified 16 августа, 09:53

Updated 16 августа, 09:53

Электричество возвращается в дома жителей Приморского края

Подача центрального энергоснабжения восстанавливается в Приморье

16 августа 2024, 09:51
Фото: 1MI.

Электричество возвращается в дома жителей Приморского края

Сюжет
Электроэнергия
Свет постепенно возвращается в муниципалитеты Приморья. Об этом заявили в ДРСК, там же назвали предварительную причину массового отключения.

Массовое отключение света произошло во всем Приморье. Жители разных муниципалитетов делились информацией об отсутствии электричества.

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Ранее подачу электроэнергии восстановили в Лучегорске, Дальнереченске и Лесозаводске.

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По данным ДРСК, часть краевой столицы тоже уже подключена к центральному электроснабжению.

«ДРСК восстановила электроснабжение части потребителей Приморского края после включения линии ВЛ-500 кВ Приморская ГРЭС — Хехцир-2, принадлежащей МЭС Востока», — отметили в сетевой компании.

Сейчас распределительная организация ждет включения остальных объектов, чтобы вернуть свет потребителям, которые пока остаются без электричества.

«Ограничение электроснабжения произошло из-за отключения ВЛ-500 Приморская ГРЭС — Хехцир-2 МЭС Востока вследствие работы противоаварийной автоматики», — сообщила пресс-служба ДРСК.

Предварительно установлено, что авария произошла из-за нарушения работы оборудования Приморском ГРЭС Сибирской генерирующей компании.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в ДРСК заявили о своей непричастности к массовому отключению электричества в Приморье.

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