Блэкаут — всё: электроснабжение восстановлено в Приморском крае

Posted 16 августа, 23:35
Published 16 августа, 23:35
Modified 17 августа, 05:13
Updated 17 августа, 05:13
Сегодня, в 6:58 17 августа, по данный ДРСК, все потребители региона были подключены к электроснабжению. Сетевая компания начала работу в штатном режиме.
«Поэтапные включения производились по команде Системного оператора и были необходимы для соблюдения режимов работы электрооборудования во избежание его повреждения. Весь оперативный персонал находился на своих рабочих местах. Работа по подключению потребителей началась незамедлительно сразу после восстановления связи энергосистемы Приморья с объединенной энергосистемой Востока (ОЭС Востока)», — отметили в пресс-службе организации.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что прокуратура начала проверку по факту прекращения энергоснабжения в крае.