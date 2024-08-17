Когда восстановят водоснабжение во Владивостоке после блэкаута? — новые данные

Posted 16 августа, 23:50
Published 16 августа, 23:50
Modified 16 августа, 23:54
Updated 16 августа, 23:54
Приморье постепенно «приходит в себя» после блэкаута. По официальным данным, все потребители подключены к электроснабжению в Приморье.
Однако некоторые жители региона остаются без воды. В пресс-службе водоканала отметили, что подача коммунальной услуги во Владивостоке, в районах Некрасовская и Чуркин, восстановится примерно к 12 часам 17 августа.
Специалисты запустили заполнение системы сразу же после восстановления электроснабжения 17 августа в 5 часов утра.
«Жителей г. Владивостока просим с пониманием отнестись к временным неудобствам. Специалисты Примводоканала прикладывают все усилия для восстановления холодного водоснабжения», — сообщили в организации.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что прокуратура начала проверку массового отключения электричества в регионе.