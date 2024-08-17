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Posted 16 августа, 23:50

Published 16 августа, 23:50

Modified 16 августа, 23:54

Updated 16 августа, 23:54

Когда восстановят водоснабжение во Владивостоке после блэкаута? — новые данные

Когда восстановят водоснабжение во Владивостоке после блэкаута? — новые данные

16 августа 2024, 23:50
Фото: 1MI.
Сюжет
Прокуратура
Энергетики восстановили подачу электроэнергии в Приморье после массового отключения. Теперь водоканал всеми силами пытается вернуть воду потребителям, которые до сих пор остаются без коммунальной услуги.

Приморье постепенно «приходит в себя» после блэкаута. По официальным данным, все потребители подключены к электроснабжению в Приморье.

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Однако некоторые жители региона остаются без воды. В пресс-службе водоканала отметили, что подача коммунальной услуги во Владивостоке, в районах Некрасовская и Чуркин, восстановится примерно к 12 часам 17 августа.

Специалисты запустили заполнение системы сразу же после восстановления электроснабжения 17 августа в 5 часов утра.

«Жителей г. Владивостока просим с пониманием отнестись к временным неудобствам. Специалисты Примводоканала прикладывают все усилия для восстановления холодного водоснабжения», — сообщили в организации.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что прокуратура начала проверку массового отключения электричества в регионе.

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