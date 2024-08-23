Картина дня в Приморье: дети в луже, спасение и девочки и женщина-сюрприз

Posted 23 августа, 11:01
Published 23 августа, 11:01
Modified 23 августа, 11:01
Updated 23 августа, 11:01
Дети в луже
Удивительное происшествие случилось во ВКБ №1 в Приморье. В приемном отделении женщина неожиданно родила малыша: молодая мама не знала, что беременна. Роды приняли за 5 минут.
Спасение девочки
Сегодня в Ливадии произошел инцидент, который мог закончиться трагедией, однако благодаря неравнодушным отдыхающим все обошлось.
Женщина-сюрприз
Удивительное происшествие случилось во ВКБ №1 в Приморье. В приемном отделении женщина неожиданно родила малыша: молодая мама не знала, что беременна. Роды приняли за 5 минут.