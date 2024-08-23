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Posted 23 августа, 11:01

Published 23 августа, 11:01

Modified 23 августа, 11:01

Updated 23 августа, 11:01

Картина дня в Приморье: дети в луже, спасение и девочки и женщина-сюрприз

Картина дня в Приморье: дети в луже, спасение и девочки и женщина-сюрприз

23 августа 2024, 11:01
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Дети
Самые интересные события пятницы — в обзоре «Восток-Медиа»

Дети в луже

Удивительное происшествие случилось во ВКБ №1 в Приморье. В приемном отделении женщина неожиданно родила малыша: молодая мама не знала, что беременна. Роды приняли за 5 минут.

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Спасение девочки

Сегодня в Ливадии произошел инцидент, который мог закончиться трагедией, однако благодаря неравнодушным отдыхающим все обошлось.

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Женщина-сюрприз

Удивительное происшествие случилось во ВКБ №1 в Приморье. В приемном отделении женщина неожиданно родила малыша: молодая мама не знала, что беременна. Роды приняли за 5 минут.

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