Паводковая обстановка в Приморье стабильная — отчеты властей

Posted 23 августа, 01:17
Published 23 августа, 01:17
Modified 23 августа, 01:19
Updated 23 августа, 01:19
Вчера, 22 августа, спецслужбы Приморья в полной «боеготовности» ожидали последствий мощного циклона, который стремительно прошелся по региону минувшей ночью.
Однако, по данным МинГОЧС, дожди не сильно отразились на паводковой обстановке в крае. Наибольшее количество осадков пришлось на Спасский район (73,4 миллиметра), Красноармейский округ (65 миллиметров), Кировский район (48 миллиметров) и Владивосток (47,6 миллиметров). На реке Уссури, около Кировского и Лесозаводска, зафиксировали подъем уровня воды, но опасных гидрологических явлений не ожидается.
Главы муниципалитетов рассказали о последствиях непогоды. В Спасском районе произошли локальные аварии, однако бригады специальных служб уже трудятся над восстановительными работами.
В дальневосточной столице затопило 25 подвалов на улицах Спортивная и Фадеева. В некоторых домах отсутствует электроснабжение, но профильные специалисты займутся ремонтом, когда коммуникации просохнут.
По словам исполняющей обязанности министра энергетики и газоснабжения региона Елены Шиш, ситуация с электроснабжением в крае нормальная — свет есть везде. Например, в Красноармейском округе в Саровке и Покровке электричество поступает через дизель-генераторы.
На сегодняшний день три села, — Слинкино, Романовский ключ и Партизан, — отрезаны от «большой Земли» из-за прошедших дождей 19 августа. Уровень воды пока не дает рабочим приступить к работам по налаживанию проездов. В Красноармейском округе переливов не наблюдается, но ситуация может измениться в течение дня.
В целом ситуация остается стабильной, так как осадков выпало меньше, чем ожидалось, заявил глава региона Олег Кожемяко.
«Тем не менее, необходимо внимательно смотреть за гидрологической ситуацией и быть готовыми к быстрому реагированию в случае ее ухудшения. По мере схода воды необходимо оперативно приступить к устранению размывов на дорогах»,— обозначил губернатор.
Олег Кожемяко отметил, что власти муниципалитетов должны контролировать обстановку и слабые места на своих территориях, чтобы с приходом осени начать расчищать русла, укреплять дороги и прокладывать водопропускные трубы.
Губернатор также акцентировал внимание на организации антипаводковых мероприятий в дальневосточной столице, — расчистка русла реки Объяснения и устройство водоотведения в районе Пограничной.
«Здесь нужно продумать прокладку ливневых систем, установку насосных станций. Возможно, использовать опыт Дальнереченска, где работают мощные передвижные насосы, способные перебрасывать большой объем воды»,— обозначил Олег Кожемяко.