Паводковая обстановка в Приморье стабильная — отчеты властей

На сегодняшний день три села, — Слинкино, Романовский ключ и Партизан, — отрезаны от «большой Земли» из-за прошедших дождей 19 августа. Уровень воды пока не дает рабочим приступить к работам по налаживанию проездов. В Красноармейском округе переливов не наблюдается, но ситуация может измениться в течение дня.