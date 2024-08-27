«Хочу стать енотиком»: приморцы с юмором поразмышляли о красивой жизни

Posted 27 августа, 07:48
Published 27 августа, 07:48
Modified 27 августа, 07:50
Updated 27 августа, 07:50
Животное, обитающее в приморском парке, умилило жителей региона тем, как лихо поедал краба.
Однако некоторые приморцы с юмором отметили, что, вероятно, едят морские деликатесы реже, чем дикое животное.
«Я только в Новый год ем креветки, а тут зверек уплетает краба в будний день»;
«Красиво жить не запретишь»;
«Нужно быть милым, чтобы тебя угощали изысками?»;
«Хочу стать енотиком, чтобы лакомиться морепродуктами каждый день».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье даже у оленей пляжный отдых в самом разгаре.