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Posted 27 августа, 07:48

Published 27 августа, 07:48

Modified 27 августа, 07:50

Updated 27 августа, 07:50

«Хочу стать енотиком»: приморцы с юмором поразмышляли о красивой жизни

«Хочу стать енотиком»: приморцы с юмором поразмышляли о красивой жизни

27 августа 2024, 07:48
Фото: 1MI
Сюжет
Новый год
В новых медиа «гуляет» видеоролик, на котором енот, обитающий в приморском парке, трапезничает крабом. Некоторые жители региона, отшучиваясь, позавидовали зверьку.

Животное, обитающее в приморском парке, умилило жителей региона тем, как лихо поедал краба.

И камеры не постеснялся: в Приморье «воришка» продемонстрировал любовь к деликатесам
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Однако некоторые приморцы с юмором отметили, что, вероятно, едят морские деликатесы реже, чем дикое животное.

«Я только в Новый год ем креветки, а тут зверек уплетает краба в будний день»;
«Красиво жить не запретишь»;
«Нужно быть милым, чтобы тебя угощали изысками?»;
«Хочу стать енотиком, чтобы лакомиться морепродуктами каждый день».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье даже у оленей пляжный отдых в самом разгаре.

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