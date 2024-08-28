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Posted 28 августа, 06:51

Published 28 августа, 06:51

Modified 28 августа, 06:53

Updated 28 августа, 06:53

«На ее концертах полные залы» — жители Владивостока довольны звездой на День знаний

«На ее концертах полные залы» — жители Владивостока довольны звездой на День знаний

28 августа 2024, 06:51
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Концерт
Стало известно, кто закроет вечерний концерт в День знаний во Владивостоке. Жители краевой столицы высказались об артисте, который «зафиналит» праздничное мероприятие.

Организаторы праздника в честь Дня знаний во Владивостоке раскрыли имя артиста, который закроет концертную программу на главной сцене. Хедлайнером вечера станет Mary Gu.

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Приморцы по-разному отреагировали на приглашенную звезду.

«Во сколько начнется концерт?» — спросила девушка;
«Эх, очень много новых артистов появилось в стране. Надеюсь, эту певицу любят детки», — отметила подписчица новых медиа;
«Она крутая! Не первый раз во Владивостоке выступает. Залы всегда полные», — сообщила жительница региона;
«Дочка слушает. Неплохое творчество, молодежи нравится», — заявил комментатор.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что воздушное пространство и акваторию дальневосточной столицы закроют из-за ВЭФ.

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