«На ее концертах полные залы» — жители Владивостока довольны звездой на День знаний

Posted 28 августа, 06:51
Published 28 августа, 06:51
Modified 28 августа, 06:53
Updated 28 августа, 06:53
Организаторы праздника в честь Дня знаний во Владивостоке раскрыли имя артиста, который закроет концертную программу на главной сцене. Хедлайнером вечера станет Mary Gu.
Приморцы по-разному отреагировали на приглашенную звезду.
«Во сколько начнется концерт?» — спросила девушка;
«Эх, очень много новых артистов появилось в стране. Надеюсь, эту певицу любят детки», — отметила подписчица новых медиа;
«Она крутая! Не первый раз во Владивостоке выступает. Залы всегда полные», — сообщила жительница региона;
«Дочка слушает. Неплохое творчество, молодежи нравится», — заявил комментатор.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что воздушное пространство и акваторию дальневосточной столицы закроют из-за ВЭФ.