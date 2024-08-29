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Posted 29 августа, 04:47

Published 29 августа, 04:47

Modified 29 августа, 11:48

Updated 29 августа, 11:48

«Кто-то сильно напугал?»: девушку с шестью охранниками сняли на видео во Владивостоке

«Кто-то сильно напугал?»: девушку с шестью охранниками сняли на видео во Владивостоке

29 августа 2024, 04:47
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Собаки
Горожанка в окружении крупных кобелей замечена на жд путях во Владивостоке. Многие жители Приморья восхитились девушкой, а некоторые изумились ее охраной.

Мощная охрана из шести собак сопровождала хрупкую девушку в дальневосточной столице.

Шесть здоровых кобелей окружили хрупкую девушку на жд путях во Владивостоке — видео
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Приморцы отреагировали на пугающих телохранителей дамы.

«К такой даме не подойдешь, даже если очень сильно захочешь»;
«Ее наверное кто-то сильно напугал, что она такую охрану завела?»;
«Какая миленькая девушка, а охрана — топ»;
«Милое видео. Думаю, она доверяет собакам и хорошо их воспитала».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае оштрафовали владельцев собак, которые пренебрегали правилами выгула питомцев.

Более 20 собачников поплатились за безответственное отношение к обществу в Приморье
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