«Кто-то сильно напугал?»: девушку с шестью охранниками сняли на видео во Владивостоке

Posted 29 августа, 04:47
Published 29 августа, 04:47
Modified 29 августа, 11:48
Updated 29 августа, 11:48
Приморцы отреагировали на пугающих телохранителей дамы.
«К такой даме не подойдешь, даже если очень сильно захочешь»;
«Ее наверное кто-то сильно напугал, что она такую охрану завела?»;
«Какая миленькая девушка, а охрана — топ»;
«Милое видео. Думаю, она доверяет собакам и хорошо их воспитала».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае оштрафовали владельцев собак, которые пренебрегали правилами выгула питомцев.