Супертайфун уже подходит к Японии: что SHANSHAN принесет в Приморье?

Нанесет ли тайфун удар по Приморскому краю?

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Совсем скоро тропический шторм со скоростью 70 метров в секунду может нанести разрушительный удар по стране восходящего солнца. Как же сокрушительный вихрь отразится на Приморье?