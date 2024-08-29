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Posted 29 августа, 01:23

Published 29 августа, 01:23

Modified 29 августа, 01:25

Updated 29 августа, 01:25

Нанесет ли тайфун удар по Приморскому краю?

Супертайфун уже подходит к Японии: что SHANSHAN принесет в Приморье?

29 августа 2024, 01:23
Фото: maglipogoda_kanal

Нанесет ли тайфун удар по Приморскому краю?

Сюжет
Погода
Совсем скоро тропический шторм со скоростью 70 метров в секунду может нанести разрушительный удар по стране восходящего солнца. Как же сокрушительный вихрь отразится на Приморье?

По данным портала «Маглипогода», шторм Shanshan обрел мощную силу и в статусе супертайфуна направился к Японии. Скорость ветра в центре вихря составляет 70 метров в секунду.

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По расчетам основателя сайта Руслана Юрковского, сокрушительный шторм не угрожает Приморью. Завтра он начет сдвигать полярный фронт на север Японского моря.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что лето красиво покидает Приморский край. Ожидается солнечная и весьма теплая погода в конце августа.

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