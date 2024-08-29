Супертайфун уже подходит к Японии: что SHANSHAN принесет в Приморье?

Posted 29 августа, 01:23
Published 29 августа, 01:23
Modified 29 августа, 01:25
Updated 29 августа, 01:25
По данным портала «Маглипогода», шторм Shanshan обрел мощную силу и в статусе супертайфуна направился к Японии. Скорость ветра в центре вихря составляет 70 метров в секунду.
По расчетам основателя сайта Руслана Юрковского, сокрушительный шторм не угрожает Приморью. Завтра он начет сдвигать полярный фронт на север Японского моря.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что лето красиво покидает Приморский край. Ожидается солнечная и весьма теплая погода в конце августа.