vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 31 августа, 08:00

Published 31 августа, 08:00

Modified 31 августа, 11:57

Updated 31 августа, 11:57

Картина дня в Приморье: хмельная «колибри», идеальнейший пляж и военные спасители

Картина дня в Приморье: хмельная «колибри», идеальнейший пляж и военные спасители

31 августа 2024, 08:00
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события субботы — в обзоре «Восток-Медиа»

Хмельная «колибри»

Увидеть насекомое, которое напоминает экзотическую птичку колибри, настоящая удача. Приморцу посчастливилось увидеть бражника во Владивостоке.

Необычный любитель хмельного трапезничал в цветочной клумбе в Приморье — видео
Узнать подробнее

Идеальнейший пляж

Вот-вот летний сезон закончится и осень вступит в права. Тем не менее, райские побережья Приморского края все еще заманивают путешественников.

Лето заканчивается, торопитесь: идеальнейший пляж пустует в Приморье в жаркую погоду
Узнать подробнее

Военные спасители

Во Владивостоке компания приморцев оказалась в опасной ситуации, — их начало уносить в открытое море. Однако им на помощь прибыл военный корабль.

Читайте также:
Картина дня в Приморье: полный блэкаут, массовое убийство и последний отдых на пляжеКартина дня в Приморье: распиаренный тайфун, пробки на пляжи и жуть морских глубинКартина дня в Приморье: аварийная посадка, разбившийся самолет и райский пляж
#Новости#Общество#Картина дня#Приморский край#Итоги
Подпишитесь
Популярное