Картина дня в Приморье: хмельная «колибри», идеальнейший пляж и военные спасители

Posted 31 августа, 08:00
Published 31 августа, 08:00
Modified 31 августа, 11:57
Updated 31 августа, 11:57
Увидеть насекомое, которое напоминает экзотическую птичку колибри, настоящая удача. Приморцу посчастливилось увидеть бражника во Владивостоке.
Вот-вот летний сезон закончится и осень вступит в права. Тем не менее, райские побережья Приморского края все еще заманивают путешественников.
Во Владивостоке компания приморцев оказалась в опасной ситуации, — их начало уносить в открытое море. Однако им на помощь прибыл военный корабль.