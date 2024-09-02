«Кого ждем следующим летом?» — экзотический хищник довел приморца до больничной койки

Posted 2 сентября, 07:00
Published 2 сентября, 07:00
Modified 2 сентября, 07:02
Updated 2 сентября, 07:02
Рыба-игла укусила удильщика в Шкотовском районе. Рана оказалось серьезной, — рука приморца отекла до плеча. Однако скорая оперативно прибыла на помощь.
Чешуйчатая, обитающая преимущественно в тропических водах, вызвала бурную реакцию в социальных сетях.
«Когда колешься рыбой, всегда раны долго заживают. Почему так происходит — неизвестно»;
«Скорее всего индивидуальная реакция организма. Страшно конечно, особенно в море»;
«Интересно, кто в следующем году к нам заплывет».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что гостью из южных морей обнаружили на шаморовском пляже в Приморском крае.