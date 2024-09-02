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Posted 2 сентября, 07:00

Published 2 сентября, 07:00

Modified 2 сентября, 07:02

Updated 2 сентября, 07:02

«Кого ждем следующим летом?» — экзотический хищник довел приморца до больничной койки

«Кого ждем следующим летом?» — экзотический хищник довел приморца до больничной койки

2 сентября 2024, 07:00
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Море
Редкая для акватории Приморского края рыба не только попалась на удочку местного жителя, но и укусила его. Инцидент не обошелся без скорой помощи.

Рыба-игла укусила удильщика в Шкотовском районе. Рана оказалось серьезной, — рука приморца отекла до плеча. Однако скорая оперативно прибыла на помощь.

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Чешуйчатая, обитающая преимущественно в тропических водах, вызвала бурную реакцию в социальных сетях.

«Когда колешься рыбой, всегда раны долго заживают. Почему так происходит — неизвестно»;
«Скорее всего индивидуальная реакция организма. Страшно конечно, особенно в море»;
«Интересно, кто в следующем году к нам заплывет».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что гостью из южных морей обнаружили на шаморовском пляже в Приморском крае.

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