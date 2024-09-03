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Posted 3 сентября, 05:34

Published 3 сентября, 05:34

Modified 3 сентября, 05:36

Updated 3 сентября, 05:36

Теплая морская вода радует отдыхающих во Владивостоке

Несмотря на осень: в Приморье найден пустующий пляж с теплой водой — фото

3 сентября 2024, 05:34
Фото: Погода 25 регион

Теплая морская вода радует отдыхающих во Владивостоке

Сюжет
Погода
Осень постепенно приближается, но жители Приморского края продолжают наслаждаться пляжным сезоном. Оказывается, на Русском острове вода, как молоко.

Пока некоторые жители региона переживают понижение температур до 5 градусов, горожане дальневосточной столицы наслаждаются сказочной погодой и теплым морем.

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Отдыхающие на Русском острове поделились атмосферой на острове Шкота. По словам приморцев, вода — парное молоко. А если учесть, что душная жара отступила, солнечная безветренная погода сопровождается комфортными температурами, то получаются идеальные условия для пляжного досуга. О чем сообщает подписчик новых медиа, который поделился снимками дивной локации.

Фото: Погода 25 регион

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что сентябрь балует приморцев хорошей синоптической обстановкой.

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