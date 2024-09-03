Несмотря на осень: в Приморье найден пустующий пляж с теплой водой — фото

Posted 3 сентября, 05:34
Published 3 сентября, 05:34
Modified 3 сентября, 05:36
Updated 3 сентября, 05:36
Пока некоторые жители региона переживают понижение температур до 5 градусов, горожане дальневосточной столицы наслаждаются сказочной погодой и теплым морем.
Отдыхающие на Русском острове поделились атмосферой на острове Шкота. По словам приморцев, вода — парное молоко. А если учесть, что душная жара отступила, солнечная безветренная погода сопровождается комфортными температурами, то получаются идеальные условия для пляжного досуга. О чем сообщает подписчик новых медиа, который поделился снимками дивной локации.