Несмотря на осень: в Приморье найден пустующий пляж с теплой водой — фото

Отдыхающие на Русском острове поделились атмосферой на острове Шкота. По словам приморцев, вода — парное молоко. А если учесть, что душная жара отступила, солнечная безветренная погода сопровождается комфортными температурами, то получаются идеальные условия для пляжного досуга. О чем сообщает подписчик новых медиа, который поделился снимками дивной локации.