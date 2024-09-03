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Posted 3 сентября, 06:32

Published 3 сентября, 06:32

Modified 3 сентября, 07:15

Updated 3 сентября, 07:15

Стивен Сигал не прибыл во Владивосток, но принял участие в ВЭФ — подробности

Стивен Сигал не прибыл во Владивосток, но принял участие в ВЭФ — подробности

3 сентября 2024, 06:32
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
ВЭФ-2024
Специальный представитель МИД РФ по гуманитарным связям Стивен Сигал не присутствовал лично на ВЭФ, но провел встречу с участниками мероприятия по видеосвязи.

Специальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации по гуманитарным связям Стивен Сигал был в списке экспертов и спикеров, выступления которых запланировано на Восточном экономическом форуме.

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Однако, по данным издания РБК, Сигал не прибыл в дальневосточную столицу. Тем не менее, он принял участие в мероприятии по видеосвязи.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что президент Российской Федерации посетит ВЭФ во Владивостоке четвертого и пятого сентября.

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