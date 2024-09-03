Стивен Сигал не прибыл во Владивосток, но принял участие в ВЭФ — подробности

Posted 3 сентября, 06:32
Published 3 сентября, 06:32
Modified 3 сентября, 07:15
Updated 3 сентября, 07:15
Специальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации по гуманитарным связям Стивен Сигал был в списке экспертов и спикеров, выступления которых запланировано на Восточном экономическом форуме.
Однако, по данным издания РБК, Сигал не прибыл в дальневосточную столицу. Тем не менее, он принял участие в мероприятии по видеосвязи.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что президент Российской Федерации посетит ВЭФ во Владивостоке четвертого и пятого сентября.