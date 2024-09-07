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Posted 7 сентября, 08:05

Published 7 сентября, 08:05

Modified 7 сентября, 08:05

Updated 7 сентября, 08:05

Картина дня в Приморье: пробка на тротуаре, спасение малыша и хищная кошка

Картина дня в Приморье: пробка на тротуаре, спасение малыша и хищная кошка

7 сентября 2024, 08:05
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события субботы — в обзоре «Восток-Медиа»

Пробка на тротуаре

Огромный затор из слушателей концерта собрался на пешеходной улице во Владивостоке. Пройти там просто невозможно.

Пробка стоит даже на пешеходной улице во Владивостоке
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Спасение малыша

Супружеская пара из Находки спасла маленького щенка, который упал в шестиметровый колодец и получил серьезные травмы. Малыша отвезли в клинику для животных, с ним уже работают ветеринары.

Малыша спасли из страшной западни в Приморье — видео
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Хищная кошка

Вблизи Уссурийска засняли леопарда. Грациозный хищник вышел к людям на трассе между Пуциловкой и Борисовкой.

Огромная хищная кошка вышла к людям в Приморском крае — видео
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