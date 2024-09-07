Картина дня в Приморье: пробка на тротуаре, спасение малыша и хищная кошка

Posted 7 сентября, 08:05
Published 7 сентября, 08:05
Modified 7 сентября, 08:05
Updated 7 сентября, 08:05
Пробка на тротуаре
Огромный затор из слушателей концерта собрался на пешеходной улице во Владивостоке. Пройти там просто невозможно.
Спасение малыша
Супружеская пара из Находки спасла маленького щенка, который упал в шестиметровый колодец и получил серьезные травмы. Малыша отвезли в клинику для животных, с ним уже работают ветеринары.
Хищная кошка
Вблизи Уссурийска засняли леопарда. Грациозный хищник вышел к людям на трассе между Пуциловкой и Борисовкой.