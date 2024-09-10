Картина дня в Приморье: необычный ребенок, замученная акула и скандал со скорой

Posted 10 сентября, 11:01
Published 10 сентября, 11:01
Modified 10 сентября, 11:04
Updated 10 сентября, 11:04
Необычный ребенок
Настоящая богатырша осчастливила пару в Приморье. Кроха с солидным весом стала четвертым ребенком в большой семье.
Замученная акула
Жители Приморского края не только подняли из воды зубатую хищницу, но и устроили с ней фотосъемку. Снимки трофейной добычи «разлетелись» в соцсетях и поразили пользователей.
Скандал со скорой
Прокуратура Ленинского района Владивостока проводит проверку по факту требования платы с автомобиля скорой медицинской помощи за проезд на платную парковку торгового центра.