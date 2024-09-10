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Posted 10 сентября, 11:01

Published 10 сентября, 11:01

Modified 10 сентября, 11:04

Updated 10 сентября, 11:04

Картина дня в Приморье: необычный ребенок, замученная акула и скандал со скорой

Картина дня в Приморье: необычный ребенок, замученная акула и скандал со скорой

10 сентября 2024, 11:01
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события вторника — в обзоре «Восток-Медиа»

Необычный ребенок

Настоящая богатырша осчастливила пару в Приморье. Кроха с солидным весом стала четвертым ребенком в большой семье.

Редкое событие: необычный ребенок родился в многодетной семье во Владивостоке
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Замученная акула

Жители Приморского края не только подняли из воды зубатую хищницу, но и устроили с ней фотосъемку. Снимки трофейной добычи «разлетелись» в соцсетях и поразили пользователей.

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Скандал со скорой

Прокуратура Ленинского района Владивостока проводит проверку по факту требования платы с автомобиля скорой медицинской помощи за проезд на платную парковку торгового центра.

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