По итогам ЕДГ-2024 в субъектах беспрецедентно обновится депутатский корпус ЕР

Более 36 тысяч кандидатов были выдвинуты на участие в распределении 35 тысяч мандатов от «Единой России». Единороссы победили во всех субъектах Российской Федерации, значительно опередив кандидатов от других партий. Председатель высшего совета ЕР Борис Грызлов отметил, что избиратели таким образом выразили свое одобрение президентской политики и доверили партии проводить курс главы государства на всех уровнях власти и управления, пишет mkset.ru.