По итогам ЕДГ-2024 в субъектах беспрецедентно обновится депутатский корпус ЕР

Posted 10 сентября, 10:36
Published 10 сентября, 10:36
Modified 10 сентября, 10:36
Updated 10 сентября, 10:36
Более 36 тысяч кандидатов были выдвинуты на участие в распределении 35 тысяч мандатов от «Единой России». Единороссы победили во всех субъектах Российской Федерации, значительно опередив кандидатов от других партий. Председатель высшего совета ЕР Борис Грызлов отметил, что избиратели таким образом выразили свое одобрение президентской политики и доверили партии проводить курс главы государства на всех уровнях власти и управления, пишет mkset.ru.
По мнению Бориса Грызлова, основным результатом прошедших выборов является беспрецедентно высокий уровень обновления. Примерно 80% избранных членов партии «Единая Россия» — новые лица.
О результатах выборов в Государственную думу сообщил временно исполняющий обязанности секретаря генсовета «Единой России» Владимир Якушев. Все три выигранных мандата достались представителям партии. Первые два — кандидатам, выдвинутым «Единой Россией», Виктории Абрамченко и Олегу Матыцину. Их поддержали 75% и 68% соответственно. Третий мандат получил самовыдвиженец Николай Шульгинов, набравший 55%.
В 21 регионе России прошли прямые выборы должностных лиц, в каждом из которых победу одержала партия «Единая Россия». В четырех субъектах главы выбираются законодательным собранием. В Югре и Ингушетии выборы уже состоялись, на них победили единороссы. В двух других субъектах голосование еще не проводилось.
В 13 регионах прошли выборы в законодательные собрания, где средний результат «Единой России» составил 64,6%. По итогам выборов партия «Единая Россия» получила 82% мандатов, что превышает показатель выборов в законодательные собрания регионов (в 2019 году было 66%). На выборах в представительные органы административных центров партия получила 85% мандатов, что тоже выше, чем в 2019 году (64%).
Врио секретаря генсовета партии «Единая Россия» объявил, что 308 участников СВО, являющихся кандидатами от партии, выиграли выборы. Это составляет 81% от общего числа выдвинутых партией кандидатов данной категории. В ходе избирательной кампании «Единая Россия» оказывала им активную поддержку. Это очень высокий результат по сравнению с другими партиями, также выдвигавшими кандидатов — участников СВО. Данная информация опубликована на официальном сайте партии ER.RU.
По итогам выборов в Государственную думу 2024 года планируется обновление депутатского корпуса на 87%. Следует отметить, что партия уже на выборах начала подготовку к предстоящей федеральной кампании 2026 года.