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Posted 11 сентября, 02:15

Published 11 сентября, 02:15

Modified 11 сентября, 02:21

Updated 11 сентября, 02:21

Природа продолжает удивлять жителей Приморского края

Невероятное зрелище продолжается: небо вновь покорило жителей Владивостока — фото

11 сентября 2024, 02:15
Фото: Погода 25 регион

Природа продолжает удивлять жителей Приморского края

Сюжет
Погода
Восхитительный закат сменился необычайно красивым восходом солнца в Приморье. Чудесные снимки традиционно попали в социальные сети.

Чарующий закат покорил многих жителей региона минувшим вечером. Приморцы с восхищением наблюдали за тем, как лучи заходящего солнца озаряют необыкновенное небо.

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Более того, владивостокцы застали не менее удивительный рассвет во Владивостоке. Розовое небо не оставило равнодушными огромное количество горожан.

Фото: Погода 25 регион

Не менее сказочное зрелище увидели утром, после того, как солнце поднялось на небо.

Фото: Погода 25 регион

Приморцы не перестают восхищаться красотами в родном крае.

  • «Ну какова красота»;
  • «Чудесная погода»;
  • «Грядут перемены, раз небо такие сюрпризы преподносит»;
  • «Как жаль, что я не увидела такой красоты на берегу моря».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что закат в Приморье напомнил атмосферу райских островов.

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