Невероятное зрелище продолжается: небо вновь покорило жителей Владивостока — фото

Posted 11 сентября, 02:15
Published 11 сентября, 02:15
Modified 11 сентября, 02:21
Updated 11 сентября, 02:21
Чарующий закат покорил многих жителей региона минувшим вечером. Приморцы с восхищением наблюдали за тем, как лучи заходящего солнца озаряют необыкновенное небо.
Более того, владивостокцы застали не менее удивительный рассвет во Владивостоке. Розовое небо не оставило равнодушными огромное количество горожан.
Не менее сказочное зрелище увидели утром, после того, как солнце поднялось на небо.
Приморцы не перестают восхищаться красотами в родном крае.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что закат в Приморье напомнил атмосферу райских островов.