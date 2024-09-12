Марафон красивых явлений продолжается: небо вновь очаровало жителей Приморья — видео

Posted 12 сентября, 00:34
Published 12 сентября, 00:34
Modified 12 сентября, 00:36
Updated 12 сентября, 00:36
Приморский край утопает в изобилии чудеснейших оттенков розового и красного цветов не первый раз на этой неделе. Удивительные закаты радуют местное население уже два дня подряд.
Вчера, 12 сентября, солнце снова озарило небо невероятного цвета, «махая» лучами на прощание. Облаков было много, но они были нежно розового цвета, словно зефирки. День в муниципалитете завершился весьма романтично.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что встает солнце тоже необычайно красиво. Удивительные кадры сделаны в краевой столице.