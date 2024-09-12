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Posted 12 сентября, 00:34

Published 12 сентября, 00:34

Modified 12 сентября, 00:36

Updated 12 сентября, 00:36

Розовый закат покорил автомобилиста в Приморье

Марафон красивых явлений продолжается: небо вновь очаровало жителей Приморья — видео

12 сентября 2024, 00:34
Фото: vostokmedia.com

Розовый закат покорил автомобилиста в Приморье

Сюжет
Погода
Второй день подряд жители Приморского края наслаждаются великолепием природы. Заходы солнца получаются невероятно красивыми в разных уголках региона.

Приморский край утопает в изобилии чудеснейших оттенков розового и красного цветов не первый раз на этой неделе. Удивительные закаты радуют местное население уже два дня подряд.

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Вчера, 12 сентября, солнце снова озарило небо невероятного цвета, «махая» лучами на прощание. Облаков было много, но они были нежно розового цвета, словно зефирки. День в муниципалитете завершился весьма романтично.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что встает солнце тоже необычайно красиво. Удивительные кадры сделаны в краевой столице.

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