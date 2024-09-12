Так и до заморозков недалеко: в Приморье утро началось с 4°С — фото

Posted 12 сентября, 01:52
Published 12 сентября, 01:52
Modified 12 сентября, 01:54
Updated 12 сентября, 01:54
В Тернейском районе день начался с бодрой прохлады, — сегодня, 12 сентября, утром столбики термометров показали всего четыре градуса тепла. Если для северных муниципалитетов это вполне приемлемо, то для юга — шокирующий показатель. Ведь буквально вчера даже жители краевой столицы делились кадрами с моря, которое по-летнему теплое сейчас.
А в Агзу столбики термометров еле поднялись выше нуля, сообщают в новых медиа.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье ожидается сибирское похолодание. Страшно представить, что покажут уличные градусники в северных районах в конце текущей недели.