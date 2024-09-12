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Posted 12 сентября, 01:52

Published 12 сентября, 01:52

Modified 12 сентября, 01:54

Updated 12 сентября, 01:54

Бодрящее утро выдалось в северных районах Приморского края

Так и до заморозков недалеко: в Приморье утро началось с 4°С — фото

12 сентября 2024, 01:52
Фото: Изображение Midjourney

Бодрящее утро выдалось в северных районах Приморского края

Сюжет
Погода
В Тернейском районе Приморья, судя по синоптической обстановке, заморозки не за горами. На юге люди купаются в море, а на севере, по всей видимости, уже топят печи.

В Тернейском районе день начался с бодрой прохлады, — сегодня, 12 сентября, утром столбики термометров показали всего четыре градуса тепла. Если для северных муниципалитетов это вполне приемлемо, то для юга — шокирующий показатель. Ведь буквально вчера даже жители краевой столицы делились кадрами с моря, которое по-летнему теплое сейчас.

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А в Агзу столбики термометров еле поднялись выше нуля, сообщают в новых медиа.

Фото: Погода 25 регион

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье ожидается сибирское похолодание. Страшно представить, что покажут уличные градусники в северных районах в конце текущей недели.

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