Так и до заморозков недалеко: в Приморье утро началось с 4°С — фото

В Тернейском районе день начался с бодрой прохлады, — сегодня, 12 сентября, утром столбики термометров показали всего четыре градуса тепла. Если для северных муниципалитетов это вполне приемлемо, то для юга — шокирующий показатель. Ведь буквально вчера даже жители краевой столицы делились кадрами с моря, которое по-летнему теплое сейчас.