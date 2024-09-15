Итоги недели в Приморье: приморский Маугли, замученная акула и ненастоящее похищение

Posted 15 сентября, 08:53
Published 15 сентября, 08:53
Modified 15 сентября, 08:55
Updated 15 сентября, 08:55
Малыш оказался один в лесу
Малыша, гуляющего по лесной чаще, обнаружили в Приморье. Оказывается, крохе нет и года, он неуверенно пробирался по камням. Жители региона взволнованы: «Где же мама малютки?».
Замученная акула
Жители Приморского края не только подняли из воды зубатую хищницу, но и устроили с ней фотосъемку. Снимки трофейной добычи «разлетелись» в соцсетях и поразили пользователей.
Массовую драку устроили прямо на пляже
Путешественники решили «красиво» завершить отдых на берегу моря в Триозерье Приморского края. Мужчины учинили конфликт, в котором поучаствовали ни в чем не повинные туристы.
Женщина пережила клиническую смерть на форуме
Для врачей скорой помощи ВЭФ-2024 запомнится не только важнейшими событиями для Приморья, но и удивительным случаем. Медики спасли женщину в состоянии клинической смерти прямо на Золотом мосту.
Ребенок выдумал свое похищение
Сотрудники УМВД России по Владивостоку выявили информацию о попытке похищения несовершеннолетнего, которая оказалась ложной. Оказалось, что мальчик придумал историю, опасаясь наказания.