vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 15 сентября, 08:53

Published 15 сентября, 08:53

Modified 15 сентября, 08:55

Updated 15 сентября, 08:55

Итоги недели в Приморье: приморский Маугли, замученная акула и ненастоящее похищение

Итоги недели в Приморье: приморский Маугли, замученная акула и ненастоящее похищение

15 сентября 2024, 08:53
Фото: vostokmedia.com
Самые важные события недели со 9 по 15 сентября — в обзоре «Восток-Медиа»

Малыш оказался один в лесу

Малыша, гуляющего по лесной чаще, обнаружили в Приморье. Оказывается, крохе нет и года, он неуверенно пробирался по камням. Жители региона взволнованы: «Где же мама малютки?».

«Один в лесу. Куда родители смотрят?»: кроха блуждал в дикой глуши Приморского края
Узнать подробнее

Замученная акула

Жители Приморского края не только подняли из воды зубатую хищницу, но и устроили с ней фотосъемку. Снимки трофейной добычи «разлетелись» в соцсетях и поразили пользователей.

«Замучили до смерти»: рыбаки устроили фотосессию с акулой в Приморье
Узнать подробнее

Массовую драку устроили прямо на пляже

Путешественники решили «красиво» завершить отдых на берегу моря в Триозерье Приморского края. Мужчины учинили конфликт, в котором поучаствовали ни в чем не повинные туристы.

Не отдых, а бойцовский клуб: массовая драка произошла на популярном пляже в Приморье?
Узнать подробнее

Женщина пережила клиническую смерть на форуме

Для врачей скорой помощи ВЭФ-2024 запомнится не только важнейшими событиями для Приморья, но и удивительным случаем. Медики спасли женщину в состоянии клинической смерти прямо на Золотом мосту.

Страсти ВЭФ-2024: участница форума «умерла» по пути в больницу во Владивостоке
Узнать подробнее

Ребенок выдумал свое похищение

Сотрудники УМВД России по Владивостоку выявили информацию о попытке похищения несовершеннолетнего, которая оказалась ложной. Оказалось, что мальчик придумал историю, опасаясь наказания.

Мальчик из Приморья поздно пришел домой и придумал историю о своем похищении
Узнать подробнее
Подпишитесь
Популярное