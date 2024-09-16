Все по плану: новый тайфун зародился в Тихом океане — непогода обрушится на Приморье

Posted 16 сентября, 06:33
Published 16 сентября, 06:33
Modified 16 сентября, 06:35
Updated 16 сентября, 06:35
О нестабильной погодной обстановке сообщал портал «Маглипогода». Теперь основатель блога Руслан Юрковский отметил, что прогнозы начали сбываться в Приморье.
Народный синоптик поведал о зарождении нового тайфуна, который двигается в сторону Восточно-Китайского моря. А это означает, по мнению метеоблогера, что полярный фронт, который ударит по Приморью, сформируется согласно прогнозам.
После нестабильной синоптической ситуации регион вновь настигнет непогода, 19–20 сентября приморцы ощутят удар стихии, но на выходных ожидается стабилизация обстановки за окном.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какая погода ожидается в крае в ближайшие дни.