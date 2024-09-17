«Почему они все раздеваются?»: фееричное шоу во Владивостоке попало на видео

Posted 17 сентября, 01:58
Published 17 сентября, 01:58
Modified 17 сентября, 02:01
Updated 17 сентября, 02:01
В новых медиа «гуляют» видео и фото с голым мужчиной, который бегал по улице и ругался нецензурной бранью.
Оказалось, что парень засветился не только в Снеговой пади, но и в других районах краевой столицы. Также неадекватный «актер» одного театра изумил подписчиков соцсетей тем, что он решился раздеться, несмотря на холодную погоду.
«Вот он, живой „градусник“. Посмотрел в окно и понял, что тепло»;
«Почему все неадекватные раздеваются?»;
«Ну хотя бы на людей не кидается…».
Ранее «Восток-Медиа» писало о массовой драке, произошедшей на море в Приморском крае.