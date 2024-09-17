vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 17 сентября, 01:58

Published 17 сентября, 01:58

Modified 17 сентября, 02:01

Updated 17 сентября, 02:01

«Почему они все раздеваются?»: фееричное шоу во Владивостоке попало на видео

«Почему они все раздеваются?»: фееричное шоу во Владивостоке попало на видео

17 сентября 2024, 01:58
Фото: pxhere.com
Сюжет
Море
Неадекватный житель Приморья устроил удивительный концерт прямо посередине улицы. Автомобилистов также смутило то, что «артист» оказался обнаженным.

В новых медиа «гуляют» видео и фото с голым мужчиной, который бегал по улице и ругался нецензурной бранью.

Бодрое утро: голый парень устроил невероятный перфоманс во Владивостоке — видео
Узнать подробнее

Оказалось, что парень засветился не только в Снеговой пади, но и в других районах краевой столицы. Также неадекватный «актер» одного театра изумил подписчиков соцсетей тем, что он решился раздеться, несмотря на холодную погоду.

«Вот он, живой „градусник“. Посмотрел в окно и понял, что тепло»;
«Почему все неадекватные раздеваются?»;
«Ну хотя бы на людей не кидается…».

Ранее «Восток-Медиа» писало о массовой драке, произошедшей на море в Приморском крае.

Не отдых, а бойцовский клуб: массовая драка произошла на популярном пляже в Приморье?
Узнать подробнее
Читайте также:
Дама голубых кровей почернела на берегу в Приморье«Пляжи битком»: отдыхающие заполонили морские берега Владивостока в Приморье — видео«Удивительное зрелище» — популярный пляж отдыхает от толп туристов в Приморье — фото
#Новости#Общество#Видео#Владивосток#Социальные сети#Море#Драка#Театр#Фото#Приморский край#Шоу#Приморье
Подпишитесь
Популярное