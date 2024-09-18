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Posted 18 сентября, 00:00

Published 18 сентября, 00:00

Modified 18 сентября, 00:02

Updated 18 сентября, 00:02

«Ломанусь туда завтра»: райский пляж остается популярным среди туристов в Приморье

«Ломанусь туда завтра»: райский пляж остается популярным среди туристов в Приморье

18 сентября 2024, 00:00
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Туризм
Необыкновенно красивый морской берег пользуется спросом среди отдыхающих в Приморском крае. И это не удивительно! Комментаторы в сети объяснили, почему же путешественники стремятся попасть на этот пляж.

Чудесное побережье Триозерья продолжает радовать население и гостей региона. Несмотря на то, что осень продолжает осваиваться в Приморье, туристы не желают прощаться с летним досугом.

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В обсуждениях комментаторы поведали, почему же пляжный отдых не заканчивается. Некоторые приморцы считают, что всему виной температура воды.

«Людей многовато для конца сентября. Летом вода была прохладнее, чем везде. Теперь теплее, видимо», — предположила подписчица соцсетей;
«Завтра ломанусь туда», — написала девушка;
«Как же красиво! У нас удивительный край! — отметил комментатор.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на пляже Триозерья произошла массовая потасовка между отдыхающими и администрацией.

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